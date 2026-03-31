Servicios de Salud de Viña y Valparaíso lideran ranking de funcionarios con otros trabajos pagados en periodo de licencia médica

Informe de la Contraloría detectó más de 6 mil casos a nivel país, incluyendo tres organismos de la región de Valparaíso en el Top 20: el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota, el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio y el Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso.
Un total de 6.311 servidores públicos habrían vulnerado el reposo indicado en sus licencias médicas entre 2023 y 2024, al registrar trabajos e ingresos provenientes de otros empleadores en los mismos periodos, de acuerdo con el Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República.
Al centrar la mirada en la región de Valparaíso, el informe identifica a tres entidades entre las que concentran mayor cantidad de casos a nivel nacional: el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ), el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA) y el Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso (SLEP).
Según el documento al que accedió Puranoticia.cl, el SSVQ se ubica en el quinto lugar a nivel país, con 102 trabajadores involucrados y un total de 802 licencias médicas observadas. En tanto, el SSVSA aparece en el séptimo puesto nacional, con 74 funcionarios y 425 licencias. Más atrás, en el undécimo lugar, figura el SLEP de Valparaíso, con 60 funcionarios y 466 licencias médicas.