Servicio Médico Legal cuenta con nuevas y modernas dependencias en San Antonio

Una moderna construcción de dos niveles, con casi 500 metros cuadrados y una inversión superior a los 4 mil millones de pesos. Así es la nueva sede del Servicio Médico Legal (SML) de San Antonio, una edificación que cumple con los nuevos estándares constructivos implementados por la institución forense que beneficiará tanto a la capital de la provincia como a todas las comunas del litoral central.

Las nuevas dependencias de San Antonio cuentan con áreas de atención clínica como constatación de lesiones y sexología; toma de muestras para análisis de laboratorio y tanatología. Su puesta en marcha concluye con un proceso iniciado en 2017, periodo en que ocupaban instalaciones en Llolleo y en el Hospital Claudio Vicuña.

Cabe destacar que el SML estaba realizando las autopsias en dependencias del Hospital Claudio Vicuña de la comuna porteña, lo que hoy pasará a realizarse en las dos “estaciones tanatológicas” con las que cuenta la nueva infraestructura, por lo que se espera una respuesta más oportuna para las solicitudes de fiscalía, y para una mejor atención a familiares de personas fallecidas.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, señaló que "son más de 4.000 millones de pesos los que se invirtieron sectorialmente, es decir, fondos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la construcción de esta importante sede del Servicio Médico Legal. El edificio tiene prácticamente 500 metros cuadrados, lo que constituye un cambio muy significativo en relación con lo que había».

"Estamos muy contentos de que al fin hayamos podido concretar la inauguración de esta importante obra, que se merecía la provincia de San Antonio y que era requerida desde hace mucho tiempo. Esta sede eleva el estándar y la calidad del servicio que se presta a toda la comunidad de San Antonio, y es fundamental para acercar la justicia tanto a las personas de esta provincia como a las de nuestro país", concluyó el ministro.

En tanto, la directora nacional del SML, Dra. Marisol Prado, especificó que la nueva sede “son casi 500 metros cuadrados con equipamiento totalmente nuevo. Dos unidades tanatológicas, nuevas cámaras de conservación, implementación de la sala de espera para los usuarios y usuarias, y todo lo necesario para cumplir correctamente con nuestra labor con oportunidad, certeza y también empatía con los momentos que están viviendo quienes acuden al SML”.

PURANOTICIA