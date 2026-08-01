Servicio de Salud apelará fallo a favor de exdirectora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio

El Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio confirmó que apelará la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que ordenó reincorporar a la exdirectora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, Loreto Maturana, además de disponer el pago de las remuneraciones que dejó de percibir tras su salida del cargo.

La información fue confirmada por la institución a La Tercera, luego de conocerse el fallo que acogió el recurso de protección presentado por la exdirectora y declaró ilegal el procedimiento mediante el cual fue removida de sus funciones.

A través de una declaración, el organismo señaló que "El Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio tomó conocimiento de la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso respecto del recurso de protección interpuesto por la exdirectora del Hospital Claudio Vicuña".

Asimismo, informó que "El Servicio ejercerá el recurso de apelación que contempla la ley, dentro del plazo legal, por estimar que existen fundamentos jurídicos para que la Corte Suprema revise el criterio adoptado y se pronuncie respecto del procedimiento administrativo analizado en la sentencia que, hasta el momento, no se encuentra ejecutoriada".

Desde la institución agregaron que, debido a que la causa continúa en tramitación, "no emitirá mayores comentarios sobre el fondo de la causa".

La controversia se originó en abril de 2026, cuando el Servicio de Salud solicitó la renuncia no voluntaria de Loreto Maturana, apenas tres días después de que la exministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, asumiera como subdirectora del Hospital Claudio Vicuña. La medida fue justificada en una "pérdida de confianza" y en cuestionamientos a la conducción del establecimiento.

Tras su desvinculación, Maturana recurrió a la justicia mediante un recurso de protección, el que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. El tribunal concluyó que la autoridad sanitaria no cumplió con el procedimiento establecido por la ley, al informar al Consejo de Alta Dirección Pública después de haber notificado la solicitud de renuncia.

La sentencia calificó el procedimiento como "ilegal y arbitrario", dejando sin efecto la solicitud de renuncia y la resolución que declaró vacante el cargo. Como consecuencia, ordenó la reincorporación de la exdirectora y el pago de las remuneraciones correspondientes desde que fue apartada de sus funciones.

Con la apelación anunciada por el Servicio de Salud, ahora será la Corte Suprema la que deberá revisar el caso y resolver si mantiene o revierte la decisión adoptada por el tribunal de alzada.

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