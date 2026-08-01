Chilquinta junto a municipios de la región de Valparaíso impulsan plan preventivo ante eventos climáticos extremos

Representantes de Chilquinta se reunieron con el presidente de la Asociación Regional de Municipalidades de Valparaíso y alcalde de Olmué, Jorge Jil, para impulsar una estrategia preventiva de largo plazo ante eventos climáticos cada vez más intensos.

Según informó la compañía, en la instancia, ambas instituciones acordaron avanzar en una agenda de colaboración orientada a fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta frente a futuras emergencias. Esta iniciativa será desarrollada de manera conjunta y podrá proyectarse, a través de la Asociación Regional de Municipalidades, hacia otras comunas de la Región de Valparaíso.

En el encuentro abordaron el fortalecimiento de las acciones preventivas en materia de manejo de arbolado y vegetación. De acuerdo a los antecedentes, más del 60% de las afectaciones a la red eléctrica se originaron por la caída de árboles, ramas y otros elementos desplazados por los fuertes vientos.

Asimismo, cerca del 60% de los árboles que dañaron postes e infraestructura de distribución se encontraban en predios particulares, lo que, según Chilquinta, evidencia la necesidad de profundizar el trabajo coordinado entre municipios, propietarios, organismos públicos y empresas eléctricas para impulsar medidas preventivas que reduzcan los riesgos y fortalezcan la resiliencia del sistema eléctrico.

Luis Sepúlveda, gerente de Operación de Chilquinta Distribución, señaló que "la magnitud de esta emergencia demuestra que el desafío no está únicamente en la capacidad de respuesta, sino también en la prevención".

"Si como sociedad abordamos oportunamente el manejo del arbolado y la vegetación que representan un riesgo para la infraestructura eléctrica, podremos reducir significativamente las interrupciones de suministro y enfrentar de mejor manera futuros sistemas frontales. Es una tarea que requiere el compromiso y la coordinación de municipios, organismos públicos, propietarios y empresas eléctricas", indicó.

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