Bañista fue rescatado tras presentar dificultades en Playa Las Torpederas de Valparaíso

Un complejo momento se vivió durante la tarde de este sábado en la Playa Las Torpederas de Valparaíso, cuando un bañista presentó dificultades para regresar a la orilla, por lo que debió ser rescatado.

Personas que se encontraban disfrutando del lugar se percataron de los problemas que presentaba el afectado, por lo que decidieron socorrerlo en medio de la espera de la llegada de las autoridades.

Posteriormente llegó personal de Botes Salvavidas de Valparaíso, quienes lograron darle los primeros auxilios.

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