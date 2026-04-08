Servicio de Evaluación Ambiental despeja camino para reconversión del Hotel Punta Piqueros y evitaría su demolición

La directora (s) del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la región de Valparaíso, Esther Parodi, aseguró que el proyecto “Centro Puntamar”, que busca dar un nuevo uso al hotel Punta Piqueros, “no está obligado a someterse” a una nueva evaluación.

Según consigna El Mercurio, la edificación emplazada en el borde costero de la comuna de Concón inició sus faenas en el año 2010. Si bien la etapa de obra gruesa finalizó en 2016, el proyecto ha enfrentado un complejo historial de paralizaciones producto de diversas resoluciones judiciales que cuestionaron la legitimidad de sus permisos de construcción originales.

La respuesta de Parodi fue celebrada por la inmobiliaria Punta Piqueros, que pretende dejar sin efecto la orden de demolición que pesa sobre el edificio, dictada por la Seremi de Vivienda de Valparaíso en enero de 2024.

Dicho decreto de demolición responde a las acciones legales de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar. Esta organización consiguió que, en 2013, la Corte Suprema determinara que el plan inicial de un hotel de 5 estrellas debía someterse obligatoriamente a un Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Para el abogado de la firma, Juan Carlos Manríquez, la mencionada orden de demolición “hoy ha perdido toda oportunidad y utilidad”. El jurista argumentó que la resolución del SEA “despeja mucho más todavía el avance ya a una recepción definitiva una vez que tengamos el permiso para esta obra”.

En su dictamen, Parodi validó la postura de la inmobiliaria respecto a que el proyecto Puntamar requiere solamente faenas de habilitación y terminaciones que no introducen variaciones sustanciales al diseño hotelero original. Las obras contemplan la transformación de las antiguas habitaciones en espacios de oficinas, además de la ejecución de los empalmes necesarios para los servicios de electricidad, gas, alcantarillado y agua potable.

Expertos en Derecho Inmobiliario y Urbanístico señalaron que lo resuelto por el SEA regional “consolida la luz verde que tiene el proyecto para ya a futuro próximo tener la recepción”.

No obstante, aún queda por gestionar un nuevo permiso de edificación ante la Dirección de Obras Municipales (DOM). Este nuevo documento debe sustituir al permiso de 2011 otorgado para el hotel de lujo, el cual terminó siendo anulado por la justicia.

Asimismo, es probable que se exija un Informe de Mitigación de Impacto Vial que cuente con el visto bueno de la Seremi de Transportes. Sobre este punto, el abogado Rodrigo Andreucci indicó que, de ser requerido, “no debiera ser de mayor complejidad su aprobación en unos cuatro meses”. Esto, considerando que la inmobiliaria estima un plazo de nueve meses para las obras que adaptarán el edificio a su nuevo uso como centro de equipamiento mixto, con restoranes, oficinas y salones de eventos.

Por su parte, Jeanette Bruna, académica de la UC de Valparaíso, explicó que “en ese lapso, pueden tener el informe aprobado, aunque podrían intentar obtener un certificado para eximirse de él”.

Finalmente, Manríquez confirmó que está presentando el dictamen del SEA ante la Corte de Valparaíso, donde se tramita un reclamo de ilegalidad que enfrenta a la inmobiliaria con la Municipalidad de Concón. Actualmente, la administración municipal busca una conciliación entre las partes, para lo cual ya se cumplieron hitos como la aprobación del anteproyecto Puntamar por parte del concejo y la DOM.

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