SernamEG Valparaíso presenta querella por presunta violación de carabineros contra una mujer de 25 años en comisaría

Luego que dos carabineros fueran detenidos por presuntamente violar a un mujer de 25 años en dependencias policiales en Valparaíso, hecho que es materia de investigación por parte del Ministerio Público, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) de Valparaíso anunció que entregará apoyo a la víctima mediante la representación jurídica, contención psicosocial y presentación de una querella contra quienes resulten responsables.

La directora regional de SernamEG Valparaíso, María Paz Rengifo, señaló que “condenamos categóricamente cualquier hecho de violencia contra las mujeres, especialmente aquellos que revisten la máxima gravedad. Estamos desplegando todas nuestras capacidades para acompañar a la víctima y asegurar que acceda a la justicia”.

Asimismo, agregó que “hemos tomado contacto con su entorno familiar y coordinado acciones concretas para brindar apoyo psicosocial y legal”.

De acuerdo con los antecedentes recopilados, la víctima habría sido detenida por funcionarios policiales tras un procedimiento originado en un contexto de discusión con su expareja. Posteriormente, la mujer denunció haber sido víctima de graves vulneraciones a su integridad durante el procedimiento, situación que se encuentra en investigación, manteniéndose dos funcionarios detenidos mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

El SernamEG reiteró su llamado a denunciar y a utilizar los canales de orientación disponibles. Las mujeres que vivan o sean testigos de situaciones de violencia pueden comunicarse al teléfono gratuito 1455 SernamEG Te Orienta, que funciona de manera confidencial. Asimismo, está disponible el número 133 de Carabineros y el 134 de la PDI para denuncias inmediatas.

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