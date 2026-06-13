SernamEG ofrece apoyo psicosocial y jurídico a víctima de femicidio frustrado en Valparaíso

Un grave caso de violencia intrafamiliar ocurrido este viernes en la localidad de Placilla, en la parte alta de la comuna de Valparaíso, terminó con un hombre detenido por femicidio frustrado e intento de homicidio de un carabinero en servicio.

El peligroso delincuente atacó con un arma cortopunzante a su expareja y posteriormente huyó en una camioneta, atropellando a un funcionario policial que intentó interceptarlo durante un operativo desplegado por Carabineros.

A raíz de este hecho, la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) de Valparaíso, María Paz Rengifo, condenó lo ocurrido y comprometió apoyo integral para la víctima a través de distintos programas.

"Como SernamEG condenamos enérgicamente todo hecho de violencia de género. En particular, supimos de un hecho grave, que condenamos absolutamente, en el sector de Placilla, en la comuna de Valparaíso", señaló la autoridad.

Rengifo indicó que "desde el SernamEG pondremos a disposición de la víctima toda nuestra oferta institucional para poder no solo acompañar psicosocialmente, sino también hacer una representación jurídica en caso de ser así".

La directora regional también se refirió a las lesiones sufridas por el funcionario policial durante el procedimiento, manifestando que "condenamos las graves lesiones ejercidas contra un carabinero". Junto a ello, recordó que se trata de "funcionarios y funcionarias que están resguardando la seguridad de las víctimas".

Finalmente, la autoridad reiteró el llamado a denunciar situaciones de violencia de género y recordó que las víctimas pueden recurrir a los teléfonos de emergencia 133 de Carabineros y 134 de la PDI. Asimismo, destacó la disponibilidad del servicio de orientación telefónica «SernamEG Te Orienta», que funciona los 365 días del año, entre las 08:00 y las 24:00 horas, a través del número 1455.

El imputado permanece detenido y enfrenta cargos por femicidio frustrado y homicidio frustrado de carabinero en servicio, mientras continúan las diligencias judiciales derivadas de este violento episodio registrado en la parte alta de Valparaíso.

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