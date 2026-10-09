Sernageomin advierte riesgo moderado de aluviones y derrumbes en Valparaíso: mantienen Alerta Temprana Preventiva

La región de Valparaíso mantiene vigente una Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico, en el marco del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país y ante los riesgos asociados a las condiciones previstas para el territorio regional.

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, mantiene activa la medida desde el pasado 4 de octubre y hasta que las condiciones así lo ameriten.

De acuerdo con los antecedentes de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), actualmente se encuentran vigentes dos alertas para la región: uno por viento normal a moderado en cordillera y otro por probables tormentas eléctricas, con posibilidad de granizos y fuertes rachas de viento locales en la cordillera de la costa, precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

A estas condiciones se suman los antecedentes entregados por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que evaluó la posibilidad de remociones en masa en distintos sectores de la región de Valparaíso.

Según su minuta técnica, la probabilidad de ocurrencia de aluviones –flujos de detritos– y derrumbes, incluidos deslizamientos y caídas de rocas, es moderada en los valles precordilleranos y la precordillera.

De igual manera, el organismo establece un riesgo bajo para el litoral, la cordillera de la costa y la cordillera.

Cabe hacer presente que desde Senapred explicaron que la Alerta Temprana Preventiva implica reforzar la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las vulnerabilidades asociadas a la amenaza.

La medida también contempla la coordinación y activación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), con el objetivo de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.

PURANOTICIA