Seremis de Salud y Seguridad coordinan plan para fiscalizar venta ilegal de alimentos y medicamentos en la región de Valparaíso

Los seremis de Salud, Dra. Mariol Luan; y de Seguridad Pública, coronel (r) Hernán Silva, se reunieron junto a sus equipos técnicos para coordinar un trabajo entre instituciones que permita proteger a las personas de la región de Valparaíso ante materias como venta de comida y medicamentos en lugares no establecidos.

La Autoridad Sanitaria valoró la cita bilateral señalando que posibilita “enfrentar desde la promoción, prevención e incidir directamente en la seguridad de las personas. La idea es poder llegar antes, estamos justamente en ese trabajo para desarrollar un plan para abordar estas problemáticas de manera intersectorial”.

En ese sentido, el Seremi de Seguridad Pública adelantó que el trabajo consistirá en “programar, ordenar y generar acuerdos para una colaboración en el sentido de hacer controles y fiscalizaciones de venta de comida ilegal, de medicamentos que se encuentran fuera de la ley, para proteger la salud de toda la población”.

Así, enfatizó en que “esta conversación ha sido muy fructífera, estos primeros pasos de acuerdos y orientaciones de los trabajos”.

La Dra. Luan indicó que "el riesgo que no visualizamos es mayor. Es nuestro deber enunciarlo y fortalecer justamente esa alarma o alerta. No comer productos de la calle. No comprar fármacos en lugares no establecidos, no sabemos en qué condiciones están. Las modificaciones que se han hecho a nivel reglamentario nos dan esa posibilidad de poder acceder con seguridad a los fármacos”.

Ante ello, desde la Seremi de Salud indicaron que ante cualquier situación de riesgo sanitario están disponibles los canales de denuncia formal en www.ssrv.cl también en oris.minsal.cl o en sus oficinas territoriales y provinciales cuyos teléfonos y direcciones de pueden revisar en el sitio web de la institución.

PURANOTICIA