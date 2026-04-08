Seremi de Seguridad rompe el silencio tras sumario en Carabineros: "Algún delincuente entregó un documento que es falso"

A poco más de una semana de su nombramiento, el ahora ratificado seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Hernán Silva Llagostera, salió por primera vez a enfrentar públicamente las controversias que marcaron su llegada al cargo, tras cuestionamientoss que incluso llevaron a que su designación quedara en suspenso.

Fue el pasado 30 de marzo cuando la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso anunció al coronel en retiro de Carabineros como nueva autoridad en la cartera. En ese momento, se destacaron sus aptitudes y trayectoria; sin embargo, horas después Puranoticia.cl reveló antecedentes de una investigación interna de la institución policial en su contra, relacionada con no firmar un libro de asistencia tras su retiro y una respuesta considerada “irrespetuosa” hacia un superior jerárquico.

Estos hechos abrieron dudas sobre la relación que podría mantener con Carabineros, entidad clave para la coordinación de políticas de seguridad en la Quinta Región, junto a la Policía de Investigaciones (PDI) y también la Policía Marítima de la Armada.

El escenario llevó a que su nominación quedara en “veremos”, e incluso el anuncio fue eliminado de los canales oficiales de la Delegación Presidencial. No obstante, la situación cambió durante la tarde del lunes 6 de abril, cuando el delegado presidencial regional, Manuel Millones, confirmó la continuidad de Silva en el cargo.

48 horas después de su ratificación, la autoridad abordó las críticas en un punto de prensa en Valparaíso, indicando que, "según mi apreciación, un cargo tan importante como el que se me ha asignado por parte del Presidente Kast genera o puede generar, en cualquier nivel de intereses, una preocupación por lo bueno que se puede hacer contra la delincuencia, y yo creo que efectivamente esto responde a eso".

En esa misma línea, aseguró que los antecedentes difundidos carecen de veracidad, apuntando a un documento falso. "Algún delincuente entregó un documento, que es absolutamente falso, se lo pasó a la prensa y la prensa lamentablemente –bueno, es su labor– difundió ese tipo de situaciones que estaban ahí, pero que no tienen ningún asidero. Y el mismo documento –porque yo tuve acceso a él– se nota que se sacó de una página de Internet, lo sobreescribieron e incluso mantuvieron la misma fecha, marzo de 2025. Era un anónimo que llegó a la prensa", afirmó.

Consultado por la relación que mantiene con las actuales autoridades de Carabineros, considerando los antecedentes conocidos, Silva fue enfático en descartar cualquier conflicto o mala relación las autoridades policiales. "Yo con mi general (Patricia) Vázquez tengo la mejor relación y con todo el alto mando, y con toda mi institución, desde el carabinero con menor graduación hasta el último. Es mi institución, hasta la muerte y después de ella. Yo soy un coronel de Carabineros, en situación de retiro, pero nunca voy a dejar de ser coronel. Para mí, la institución es lo más grande que hay, así que no tengo ningún problema en esa naturaleza", expresó.

Asimismo, insistió en que no existió un sumario administrativo en su contra, sino una investigación derivada de un “error administrativo” que "no tiene ningún efecto hacia mí, o sea fue una investigación que por alguna razón –o error involuntario– se generó cuando yo ya no pertenecía a Carabineros. Hay una resolución de la Dirección de Personal, de 31 de julio, que indica textualmente que mi salida se encuentra conforme en todo lo reglamentario y dice textualmente 'sin sumario ni investigación pendiente'".

Finalmente, el Seremi de Seguridad Pública de la región de Valparaíso recalcó que la revisión realizada por el Ejecutivo respalda su nombramiento. "Es todo muy claro, diáfano y no hay ningún problema. Yo agradezco de todas maneras que el Gobierno se haya tomado un tiempecito más en volver a revisar todo, porque desde el momento en que su excelencia, el Presidente de la República, me ha confirmado en este cargo, quien dude de eso, está demás", concluyó.

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