Seremi de Seguridad minimiza muertes por homicidios en la V Región al tratarse de delincuentes: "Pueden ser más del 50%"

Las declaraciones del seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Hernán Silva, respecto al aumento de los homicidios en la Quinta Región continúan generando repercusiones. Y es que luego de señalar que una parte importante de estos crímenes corresponde a víctimas vinculadas al mundo delictual, la autoridad reafirmó este martes su diagnóstico y aseguró que más del 50% de las personas asesinadas durante este año tendrían antecedentes asociados a actividades criminales.

En primer lugar, consultado por el incremento de los homicidios en la región, el exfuncionario de Carabineros explicó que "sí, tenemos mayor cantidad de homicidios, entiendo que serían 54 o 56, no tengo la cifra en este momento".

Luego, continuó indicando que "este aumento de homicidios responde lamentablemente a la situación que generan en la actividad delictual, que no solamente reporta para los individuos que la cometen un beneficio inmediato, que puede ser de corto plazo, de baja monta y dependiendo del delito que cometan, sino que también tiene un costo para ellos que tienen que vivir permanentemente en el temor, en la fuga, tanto desde la persecución policial como de sus propios compinches y delincuentes que no los van a buscar para encarcelarlos, sino que definitivamente para eliminarlos".

En esa misma línea, Silva afirmó que una proporción significativa de las víctimas de homicidios corresponde a personas vinculadas a hechos delictivos, manifestando que "mucho de eso es lo que está pasando. Si ustedes buscan un registro de víctimas que sean delincuentes, podrán encontrarse con la sorpresa de que pueden ser incluso más del 50% de las víctimas que hemos tenido".

DÉFICIT POLICIAL

También abordó el déficit de personal que enfrenta Carabineros a nivel nacional, planteando que esta situación responde a un problema estructural que, a su juicio, se arrastra desde hace años. En ese sentido, señaló que "por eso son las medidas últimas y las indicaciones que su excelencia, el Presidente de la República, ha planteado para mitigar este problema de alguna forma, pero de todas maneras es de largo aliento, es una realidad que todos los chilenos tenemos que aceptar que durante mucho tiempo esto no se enfrentó adecuadamente y estamos sufriendo las consecuencias".

Respecto de la función que cumple la Seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva destacó que "la labor de coordinación que tiene la Seremi, la labor de ayuda, de apoyo a las policías y a todos los organismos pertinentes, incluso a las municipalidades, está enfocado en esa materia, en cómo hacer con lo mismo que tenemos más. Hasta el momento creo yo que, sin ser exitista por ningún motivo, por lo menos estamos logrando una disminución en los delitos comunes. Así que vamos a seguir en ese esfuerzo, porque sentirse presionado de sobremanera y perder el ánimo del trabajo y desilusionarse sería peor. Vamos a lograr tener cada día mejores resultados".

BALACERA EN RODELILLO

Por último, el exuniformado fue consultado por la investigación de la balacera registrada en el sector de Rodelillo, en Valparaíso, hecho ocurrido hace casi dos meses y que dejó dos jóvenes fallecidas y otras siete personas heridas, causa en la que hasta ahora no se registran personas detenidas. Al respecto, explicó que "el delito es instantáneo, ¿no es cierto? Un policía puede estar circulando por una calle, puede estar viendo a un delincuente que cruza al lado de él, no tiene atribuciones para detenerlo porque no ha cometido nada, no hay detención por sospecha e instantáneamente cuando tiene la oportunidad, el delincuente comete el delito".

De igual manera, el Seremi de Seguridad de Valparaíso enfatizó en que "la persecución posterior no es instantánea, es de largo aliento, es profesional, es seria y estamos obligados a hacerlo así porque el Estado de Derecho y las normas que este país ha dado a través de sus leyes lo exigen. Pero el hecho de que las diligencias tarden no quiere decir que no lleguen. Van a llegar y van a estar detenidos esos delincuentes".

Las declaraciones del seremi se producen en medio del debate por el aumento de los homicidios registrados en la región de Valparaíso y mientras continúan las investigaciones de distintos hechos de alta connotación pública, entre ellos la balacera ocurrida en Rodelillo a principios de junio, y cuyo esclarecimiento sigue siendo una de las principales demandas de las víctimas y sus familias.

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