Seremi de Salud y Junaeb impulsan convenio para mejorar condiciones sanitarias de cocinas en establecimientos de Valparaíso

Con el propósito de fortalecer la seguridad alimentaria de niños, niñas y adolescentes de la región de Valparaíso, la Seremi de Salud y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) sostuvieron una reunión de trabajo para avanzar en un convenio de colaboración que permitirá coordinar acciones orientadas a mejorar las condiciones sanitarias de las cocinas de los establecimientos educacionales.

La iniciativa contempla un trabajo articulado entre la Seremi de Salud, Junaeb, la Superintendencia de Educación y otros actores del sector, con el objetivo de apoyar la creación, focalización y regularización de cocinas autorizadas, promoviendo el cumplimiento de la normativa sanitaria y fortaleciendo las acciones preventivas en beneficio de las comunidades educativas.

El director (s) regional de Junaeb, Pablo Zelada Álvarez, destacó que "la colaboración va a significar que el trabajo en conjunto con otros actores y distintos servicios se pueda construir en pos de mejorar la alimentación de nuestros niños, niñas y adolescentes en la región".

Por su parte, el encargado de Locales de Uso Comunitario de la Seremi de Salud, Óscar Vidal, sostuvo que "estamos bien contentos de ir mucho más allá de nuestro rol fiscalizador y también asumir un rol más preventivo, porque este trabajo permitirá mejorar las condiciones sanitarias y brindar seguridad, desde el punto de vista de la salud, para el servicio de alimentación en los colegios".

Este convenio busca consolidar una estrategia de colaboración permanente entre las instituciones involucradas, favoreciendo la planificación conjunta, la orientación técnica y el acompañamiento a las comunidades educativas para que los espacios destinados a la elaboración de alimentos cumplan con los estándares sanitarios requeridos, contribuyendo así a una alimentación más segura y de mejor calidad para las y los estudiantes de la región.

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