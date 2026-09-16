Seremi de Salud decomisa 60 kilos de carne en faena clandestina detectada en Placilla

Un total de 60 kilos de carne fueron decomisados por la Seremi de Salud de Valparaíso, en el marco de una fiscalización realizada en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) a una faena clandestina de animales ubicada en un sector rural de Placilla, comuna de Valparaíso.

La alerta que permitió detectar esta situación se originó a partir de una denuncia ingresada en la Municipalidad de Valparaíso por un eventual caso de maltrato animal. A partir de los antecedentes recabados, los equipos concurrieron al lugar, donde constataron la existencia de una faena de animales desarrollada sin autorización sanitaria y en condiciones que representaban un importante riesgo para la inocuidad de los alimentos.

Durante la fiscalización se encontraron, entre otros productos, carne de cerdo faenada, porcionada y mantenida en refrigeración, además de productos congelados. El faenamiento se realizaba al interior de un galpón que presentaba piso de tierra, ausencia de agua potable y deficientes condiciones higiénico-sanitarias generales, incompatibles con las condiciones requeridas para la elaboración y manipulación segura de alimentos.

Tras el procedimiento, los productos fueron decomisados y posteriormente desnaturalizados en el relleno sanitario El Molle, siguiendo el procedimiento establecido para este tipo de casos. Para ello, la carne fue inutilizada mediante la aplicación de azul de metileno, quedando posteriormente destinada a disposición final, con el objetivo de impedir su eventual comercialización y consumo.

Este procedimiento se enmarca en el exhaustivo programa de fiscalización que desarrolla la autoridad sanitaria regional durante el período de Fiestas Patrias, con especial énfasis en la prevención de riesgos asociados al consumo y manipulación de alimentos.

A la fecha, en la región de Valparaíso se han realizado 214 fiscalizaciones, que han derivado en 62 procedimientos con inicio de sumario sanitario, además del decomiso de 869,2 kilos de alimentos.

Los principales hallazgos corresponden a deficiencias sanitarias generales, productos en malas condiciones sanitarias o vencidos y otras situaciones que representan un riesgo para la inocuidad de los alimentos.

Asimismo, se ha realizado una fiscalización de rotulación de bebidas alcohólicas, que derivó en el inicio de un sumario sanitario por incumplimientos de la normativa vigente.

PURANOTICIA