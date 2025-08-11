Seremi de Salud clausura centros de estética en Concón y Valparaíso por no contar con permisos

La Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) de la Región de Valparaíso ha prohibido el funcionamiento de dos centros de estética, uno en la comuna de Concón y otro en Valparaíso, tras una fiscalización que determinó que operaban sin contar con las condiciones sanitarias mínimas exigidas por la normativa.

La seremi Lorena Cofré Aravena explicó que "ambos centros no contaban con la respectiva autorización sanitaria, con todos los riesgos en cuanto a la seguridad de los pacientes que puede conllevar". La drástica sanción se aplicó para proteger la salud de las personas que acuden a este tipo de establecimientos.

Ante la situación, la autoridad sanitaria hizo un llamado a la ciudadanía a verificar la situación de los centros antes de realizarse cualquier tratamiento. Para ello, se puede consultar un listado de los establecimientos con permisos vigentes en la página web de la Seremi de Salud. Además, enfatizó que "cada vez que acuda a algún centro de estética a algún procedimiento, puede solicitar y exigir la Autorización Sanitaria vigente de ese centro".

Finalmente, la seremi Cofré reiteró la importancia de la denuncia ciudadana, invitando a las personas a reportar "cualquier irregularidad o falencia que puedan encontrar en los centros de estética a través de las vías oficiales, la página web de la Seremi de Salud o al Fono Salud Responde" al 600 360 7777.

