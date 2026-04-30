Seremi de Obras Públicas fija prioridades en la Quinta Región: crisis hídrica y conectividad

Ad portas de cumplirse dos meses del inicio del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, las nuevas autoridades regionales ya han comenzado a posicionar sus lineamientos y prioridades en el territorio, con especial énfasis en Valparaíso.

En ese contexto, la secretaria regional ministerial (seremi) de Obras Públicas de Valparaíso, Patricia Terán, delineó –tras consulta de Puranoticia.cl– los principales ejes que marcarán su gestión en la zona, abordando las prioridades que tendrá su cartera.

La autoridad participó en un punto de prensa en el terminal de buses de Valparaíso, en el marco del plan de contingencia por el fin de semana largo, instancia en la que se le preguntó respecto a los desafíos de su cartera en la Quinta Región.

"Tenemos un eje muy importante, sobre todo en el tema hídrico, y dentro de la conectividad de la región", señaló la autoridad ministerial, apuntando a dos áreas clave en un territorio que ha enfrentado prolongados problemas de escasez de agua –principalmente en la zona interior– y brechas importantes en infraestructura vial.

En esa línea, la arquitecta oriunda de San Felipe destacó algunas de las principales obras que se encuentran en desarrollo o evaluación. "Estamos teniendo obras grandes como el puente Lo Gallardo, en San Antonio, que es una obra de $78 mil millones", dijo.

Asimismo, relevó otro proyecto de alto impacto para la zona norte de la región. "También viene el túnel La Grupa, que es una obra entre $70 mil millones y $80 mil millones, eso está en evaluación, y que es muy importante para la conectividad en Petorca", complementó la autoridad del Ministerio de Obras Públicas.

Cabe hacer presente que Patricia Terán cuenta con experiencia en el ámbito público, desempeñándose en diversos municipios y como jefa de la Dirección de Vialidad de la provincia de San Felipe, trayectoria que ahora busca volcar en la ejecución de proyectos estratégicos para las 38 comunas de la región de Valparaíso.

De esta manera, la seremi MOP comienza a trazar su hoja de ruta, poniendo el acento en iniciativas que buscan mejorar la conectividad y enfrentar la crisis hídrica, dos de los desafíos estructurales más relevantes para el desarrollo de la región de Valparaíso.

PURANOTICIA