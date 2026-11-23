Un total de 18 condenados por delitos sexuales que recibieron rebajas en sus penas corresponden a la región de Valparaíso, cifra que representa más de la mitad de los 33 casos identificados a nivel nacional. Los antecedentes regionales se distribuyen en seis comunas y consideran reducciones que llegan hasta los 31 meses, situación sobre la que se refirió el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Rafael González.

De acuerdo con los datos conocidos hasta el momento, la comuna de Los Andes concentra cinco casos, seguido de Viña del Mar, con cuatro; Valparaíso y San Antonio, con tres cada una; Quillota, con dos; y San Felipe, con uno.

La magnitud de los casos en la zona abrió interrogantes sobre el papel que tuvo la autoridad regional en la tramitación de estos beneficios, especialmente respecto de los antecedentes que fueron enviados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la información disponible sobre las condenas de quienes solicitaron las reducciones.

En conversación con Puranoticia.cl, González reconoció su preocupación por la cantidad de casos registrados en la región y explicó que la participación de la Seremi contempla dos ámbitos: integrar la Comisión de Reducción de Condenas y remitir los antecedentes al nivel central, donde se adopta la decisión final. "Efectivamente, y es un número que nos preocupa porque es un número importante que ha tenido lugar aquí en la región de Valparaíso", señaló la autoridad ministerial.

El secretario regional ministerial detalló que en la comisión participa un ministro de la Corte de Apelaciones, dos jueces penales, representantes de Gendarmería de Chile y la propia Seremi de Justicia y Derechos Humanos. En esa instancia se realiza una evaluación cualitativa de la conducta de las personas que solicitan el beneficio.

Según explicó, cuando una persona es calificada con una conducta sobresaliente durante un año, puede acceder a una rebaja de dos meses de condena por ese periodo. Sin embargo, precisó que también puede recibir una evaluación no sobresaliente o ser excluida por alguna de las causales establecidas por el legislador.

ANTECEDENTES REMITIDOS A SANTIAGO

Uno de los puntos que concentra las preguntas es si desde la región se advirtió al ministro Fernando Rabat que entre los solicitantes había personas condenadas por delitos sexuales. Consultado directamente sobre si lo llamó para alertarlo, González explicó que la Seremi envía la documentación de cada postulante, incluyendo las actas, las condenas y los antecedentes relativos a eventuales causales de exclusión.

"Nosotros hacemos un decreto que da cuenta de las conductas sobresalientes del que está solicitando este beneficio en los respectivos años, en el año 2025, 2024, 2023, y remitimos todos los antecedentes respecto del solicitante, donde están las actas respectivas, la condena que recibió, y si se trata del delito respecto al cual puede hacer una exclusión, nosotros también lo hacemos presente", afirmó.

La autoridad sostuvo que ese procedimiento permite que el nivel central cuente con los antecedentes necesarios para resolver, aunque recalcó que la decisión definitiva no corresponde a la repartición regional, sino que a la primera autoridad ministerial.

"Lo que nosotros hacemos es remitir los antecedentes para que la decisión final se adopte en el nivel central, que ese es el protocolo o el procedimiento habitual, pero nosotros tenemos que hacer presente todos los antecedentes y lo hacemos, y de esa forma ha operado habitualmente", agregó González.

Consultado sobre si esperaba que el ministro Rabat firmara los decretos sin recurrir previamente a la Justicia, González evitó emitir una opinión sobre los procedimientos adoptados en Santiago. En cambio, señaló que el Ministerio de Justicia actuó bajo un criterio que, según indicó, estaba respaldado por una doctrina mayoritaria de los tribunales.

"Nuestro ámbito de aplicación solo queda en remitir los antecedentes y esperar a saber cómo el nivel central va a proceder de conformidad a los criterios que ha señalado", sostuvo.

Otro aspecto abordado por el seremi fue la forma en que la autoridad regional toma conocimiento de las rebajas. Según explicó, los decretos emanados desde Santiago llegan directamente a las unidades penitenciarias para hacerse efectivos, sin que la Seremi de Justicia reciba previamente una comunicación.

De hecho, González aseguró que "nosotros nos enteramos luego del proceso de investigación que realizamos con todo lo que se ha generado en el ambiente periodístico y una vez que se ha realizado todo este conocimiento de casos en que nosotros comenzamos a investigar cada una de las situaciones, pero más allá de eso el protocolo siempre ha sido de esa forma".

MODIFICAR NORMATIVA

Al abordar las consecuencias de la controversia, González reconoció que se trata de una situación que afecta especialmente a las víctimas y recordó que el Gobierno ya presentó una propuesta para eliminar o modificar la normativa que permite este tipo de rebajas, iniciativa que deberá ser discutida en el Congreso.

"El Presidente José Antonio Kast fue súper claro en este punto. Dijo, estamos en un problema, y no es un problema que se ha planteado a contar de ahora, porque viene desde hace muchos años, porque estamos en presencia de delitos que son muy cuestionados, muy aberrantes, y para eso, como existe un problema, es que se ha planteado una propuesta de solución, que se ha mandado al Congreso para eliminar o cambiar la norma, y eso va a ser materia de discusión parlamentaria", expresó.

El seremi agregó que "lo importante hoy día es que se ha efectuado un diagnóstico por parte del Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, y se están avanzando en las soluciones, porque son situaciones que afectan en lo humano, tanto a las víctimas por sobre todas las cosas, como a las personas que estamos en los procesos de desarrollo de estas materias".

Finalmente, González insistió en la necesidad de avanzar en las modificaciones propuestas y manifestó su expectativa de que el Congreso considere a las víctimas como prioridad. "De tal manera que hoy día tenemos que avanzar en estas propuestas de solución y esperemos que el Parlamento pueda plantearlo de conformidad a lo que es realmente importante, que es poner en el centro a las víctimas de estos delitos y que estas situaciones no se vuelvan a acontecer".

PURANOTICIA