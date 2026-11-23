Frente al pronóstico de máximas que alcanzarán hasta los 34 °C esta semana y la Alerta Amarilla decretada por Senapred, la seremi de Salud, Dra. Mariol Luan Pérez, reiteró las medidas preventivas para resguardar a la población más vulnerable y evitar golpes de calor en las mascotas.
Ante el aviso por altas temperaturas emitido por la Dirección Meteorológica de Chile para esta semana, Senapred declaró Alerta Amarilla por calor intenso para las provincias de San Felipe y Los Andes, además de las comunas de Petorca y Cabildo. Según el pronóstico, durante este martes y miércoles los termómetros alcanzarán los 24 °C en el litoral, mientras que en la Cordillera de la Costa se esperan máximas de 31 °C y 33 °C, respectivamente. En tanto, en la precordillera, el evento se extenderá desde el miércoles hasta el viernes, con temperaturas que podrían llegar a los 34 °C.
Frente a este escenario y con el propósito de prevenir complicaciones en la salud de la población, la seremi de Salud, Dra. Mariol Luan Pérez, realizó un llamado a adoptar medidas preventivas y anticiparse a los efectos del calor, poniendo especial atención en los grupos de mayor vulnerabilidad:
"Evita exponerte directamente al sol, especialmente entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Prefiere lugares frescos y con sombra. Posterga las actividades físicas intensas para horarios de menor temperatura. Pon especial atención a niños y niñas, personas mayores embarazadas y personas con enfermedades crónicas ya que son más vulnerables a los efectos del calor".
Como parte de las recomendaciones, desde la autoridad sanitaria recalcaron la importancia de permanecer en espacios ventilados, mantener una hidratación constante —preferentemente con agua— y utilizar ropa ligera y de colores claros. También aconsejaron protegerse con sombrero, lentes de sol y protector solar. Asimismo, enfatizaron la necesidad de estar atentos a posibles síntomas asociados a las altas temperaturas, como mareos, dolor de cabeza, náuseas, debilidad, agotamiento o confusión. Ante la aparición de estas señales, se recomienda trasladarse a un lugar fresco, hidratarse y solicitar atención médica, acudiendo a un servicio de urgencia en caso de presentar síntomas graves.
Finalmente, las autoridades extendieron el llamado preventivo al cuidado de las mascotas, recomendando mantener agua fresca a su disposición de manera permanente y procurarles espacios con sombra y ventilación. Además, advirtieron que los animales nunca deben permanecer al interior de vehículos estacionados, ni siquiera por períodos breves, a la sombra o con las ventanas abiertas, debido al alto riesgo de sufrir golpes de calor y otras consecuencias graves para su salud.
PURANOTICIA