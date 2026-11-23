Ante el aviso por altas temperaturas emitido por la Dirección Meteorológica de Chile para esta semana, Senapred declaró Alerta Amarilla por calor intenso para las provincias de San Felipe y Los Andes, además de las comunas de Petorca y Cabildo. Según el pronóstico, durante este martes y miércoles los termómetros alcanzarán los 24 °C en el litoral, mientras que en la Cordillera de la Costa se esperan máximas de 31 °C y 33 °C, respectivamente. En tanto, en la precordillera, el evento se extenderá desde el miércoles hasta el viernes, con temperaturas que podrían llegar a los 34 °C.

Frente a este escenario y con el propósito de prevenir complicaciones en la salud de la población, la seremi de Salud, Dra. Mariol Luan Pérez, realizó un llamado a adoptar medidas preventivas y anticiparse a los efectos del calor, poniendo especial atención en los grupos de mayor vulnerabilidad:

"Evita exponerte directamente al sol, especialmente entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Prefiere lugares frescos y con sombra. Posterga las actividades físicas intensas para horarios de menor temperatura. Pon especial atención a niños y niñas, personas mayores embarazadas y personas con enfermedades crónicas ya que son más vulnerables a los efectos del calor".

Como parte de las recomendaciones, desde la autoridad sanitaria recalcaron la importancia de permanecer en espacios ventilados, mantener una hidratación constante —preferentemente con agua— y utilizar ropa ligera y de colores claros. También aconsejaron protegerse con sombrero, lentes de sol y protector solar. Asimismo, enfatizaron la necesidad de estar atentos a posibles síntomas asociados a las altas temperaturas, como mareos, dolor de cabeza, náuseas, debilidad, agotamiento o confusión. Ante la aparición de estas señales, se recomienda trasladarse a un lugar fresco, hidratarse y solicitar atención médica, acudiendo a un servicio de urgencia en caso de presentar síntomas graves.

Finalmente, las autoridades extendieron el llamado preventivo al cuidado de las mascotas, recomendando mantener agua fresca a su disposición de manera permanente y procurarles espacios con sombra y ventilación. Además, advirtieron que los animales nunca deben permanecer al interior de vehículos estacionados, ni siquiera por períodos breves, a la sombra o con las ventanas abiertas, debido al alto riesgo de sufrir golpes de calor y otras consecuencias graves para su salud.

PURANOTICIA