Senda endurece política de fiscalizaciones a conductores del transporte público tras casos de drogas al volante en el Gran Valparaíso

Un importante incremento en las fiscalizaciones y controles a conductores del transporte público anunció el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) en la región de Valparaíso; esto, en medio de la creciente preocupación por el consumo de sustancias ilícitas al volante.

El director regional del organismo, Carlos Colihuechún, confirmó que durante los primeros meses de 2026 ya se alcanzó un nivel de controles equivalente a todo el año pasado, lo que da cuenta de un endurecimiento en la estrategia de supervisión.

"En el caso del transporte público, vamos a tener una fiscalización más intensa de lo recurente. A la fecha hemos tenido un promedio de testeos equivalentes a la totalidad de lo que ha sido el año 2025, y eso nos permite proyectar que esa tasa de testeo nos va a tener en un intenso trabajo con Carabineros", expresó.

Ante las consultas de Puranoticia.cl, la autoridad regional de la entidad recalcó que el objetivo es reforzar la prevención y evitar que conductores operen bajo los efectos de drogas o alcohol, una conducta que calificó como inaceptable.

"La invitación a los conductores es que no podemos normalizar que el consumo de sustancias esté puesto al volante. Y eso es muy importante que lo destaquemos, que lo aclaremos y, por sobre todas las cosas, que no se olvide decir que también es un delito, por lo tanto es muy importante que reforcemos esos mensajes", sumó.

En esa línea, Colihuechún explicó que los operativos se desarrollan en coordinación con Carabineros y que se incrementará la disponibilidad de controles en terreno.

"Es importante puntualizar que el apoyo que hacemos es a la labor que hace Carabineros en materia de fiscalización. Junto a ello, el día de hoy partimos el proceso de apoyo con fiscalización de narcotest y de alcotest, a partir de las 9 de la mañana. Cada uno de estos operativos va a estar reforzado en el número de alcotest y de narcotest disponibles para los conductores", indicó el titular de Senda.

Cabe hacer presente que las declaraciones de la autoridad se dan pocos días después de un operativo realizado en la avenida España, principal vía que conecta las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, donde se evidenció la problemática al detectarse a al menos cuatro conductores de microbuses manejando bajo los efectos de las drogas.

En ese contexto, desde Senda insisten en que el foco estará puesto en aumentar la fiscalización y reforzar el mensaje preventivo, en un escenario donde la seguridad de los pasajeros del transporte público se mantiene como una prioridad.

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