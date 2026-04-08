Senapred mantiene Alerta Amarilla por brote de dengue en Rapa Nui: 18 casos confirmados

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Valparaíso informó que se mantienen 18 casos confirmados de dengue en Rapa Nui, en el marco de un brote activo que continúa bajo monitoreo de las autoridades.

De acuerdo con el organismo, hasta la fecha no se registran personas hospitalizadas producto de esta enfermedad. No obstante, existe un caso sospechoso que se encuentra a la espera de los resultados de los análisis correspondientes. Todas las personas están en buen estado de salud, con tratamientos finalizados o en curso.

En consideración a este escenario sanitario, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, Senapred decidió mantener vigente la Alerta Amarilla por alteración sanitaria para las provincias de Los Andes e Isla de Pascua.

Cabe recordar que esta medida se encuentra activa desde el 16 de abril de 2024 y se extenderá mientras las condiciones del evento así lo ameriten, con el objetivo de reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta frente a la evolución del brote.

Por su parte, la Seremi de Salud de Valparaíso indicó que mantiene sus acciones de vigilancia epidemiológica, búsqueda activa y de control vectorial para eliminar criaderos del zancudo transmisor del Dengue en Rapa Nui, debido al brote de enfermedad que se registra desde marzo de este año en el territorio insular.

"A la fecha, hemos realizado más de 150 acciones de desinsectación, incluida una fumigación espacial de tipo residual utilizando un equipo con capacidad de penetración de hasta 200 metros", señaló la Autoridad Sanitaria regional.

A ello sumaron que "del total de muestras tomadas, hemos descartado 226 casos y estamos a la espera del resultado de examen de un caso sospechoso".

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