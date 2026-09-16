Senadora Karol Cariola cuestiona recortes al Gobierno Regional de Valparaíso y compromete defensa del presupuesto 2027

La senadora de la región de Valparaíso, Karol Cariola, se sumó a la preocupación expresada por el gobernador Rodrigo Mundaca ante la reducción de recursos proyectada para el Presupuesto Regional 2027 y comprometió su defensa durante la tramitación de la Ley de Presupuestos en el Congreso.

“Menos recursos regionales significa menos capacidad para responder a las necesidades concretas de los territorios y de sus municipios. Y esto ocurre, además, en una región donde el desempleo supera el 10%. Lo que nuestra región necesita es más inversión pública para avanzar en soluciones y generar actividad económica y empleo, no menos”, sostuvo la parlamentaria.

En esa línea, Cariola recogió las cifras entregadas por el gobernador, quien informó que Hacienda planteó una rebaja de 7% al programa de inversión regional y estimó que, considerando otros ajustes, los recursos disponibles podrían disminuir desde cerca de $103 mil millones a alrededor de $80 mil millones.

“Estamos hablando de un recorte del 7% al programa de inversión regional y de una caída que, según ha advertido el gobernador, podría llevar los recursos desde cerca de $103 mil millones a alrededor de $80 mil millones. Eso se traduce en menos recursos para obras comunales y proyectos de inversión en infraestructura, salud y conectividad a lo largo de toda la región. Tenemos necesidades urgentes pendientes en nuestras 38 comunas y no podemos retroceder en inversión pública”, afirmó.

La parlamentaria también advirtió sobre el impacto que el ajuste podría tener en el FRIL 2027, proyectado en $20 mil millones, con cerca de $421 millones para cada una de las 38 comunas de la región de Valparaíso.

Para la senadora, se trata de una decisión “profundamente indolente” del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. “En la discusión de la Ley de Presupuestos 2027 vamos a defender los recursos de la región de Valparaíso y exigirle al Gobierno que revierta este retroceso. No vamos a aceptar que, una vez más, el ajuste termine recayendo sobre las regiones, sus municipios y las comunidades que siguen esperando respuestas concretas”, concluyó.

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