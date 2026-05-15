Senadora Karol Cariola advierte que millonario recorte a Salud tendrá fuerte impacto en la región de Valparaíso: "La situación es crítica"

La crisis que atraviesa la salud pública en Chile volvió a instalarse en el centro del debate luego que el Gobierno aplicara un recorte de $400 mil millones al presupuesto del sector para este mismo 2026, medida que ha generado preocupación entre parlamentarios, gremios y autoridades sanitarias debido al delicado escenario en que ya operan hospitales y servicios de salud a nivel nacional. El ajuste se produce en un contexto donde gran parte de la red asistencial arrastra deudas estructurales, listas de espera en aumento y una dependencia recurrente de suplementaciones extraordinarias para sostener su funcionamiento durante el segundo semestre de cada año.

La preocupación es especialmente alta en regiones como Valparaíso, donde distintos recintos hospitalarios han advertido dificultades presupuestarias desde hace varios años. Uno de los casos más visibles es el del Hospital Carlos van Buren, que enfrenta una compleja situación financiera y que ha sido uno de los establecimientos más mencionados en el debate regional por el deterioro de su infraestructura, falta de especialistas y retraso en proyectos de inversión. A ello se suma la crisis administrativa del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, cuya gestión ha sido cuestionada en las últimas semanas y que incluso motivó el anuncio de una intervención gubernamental.

En medio de este escenario, la senadora Karol Cariola (PC) advirtió a Puranoticia.cl que la rebaja presupuestaria tendrá un impacto concreto en la Quinta Región, cifrando en $8.000 millones la disminución de recursos para Valparaíso y asegurando que el ajuste compromete directamente el funcionamiento de hospitales que ya operan bajo presión financiera. A su juicio, la magnitud del recorte hace inviable sostener la actual capacidad de atención sin consecuencias para pacientes y trabajadores del sistema.

“La situación en salud en este momento es crítica. Decir que esta rebaja presupuestaria no tiene ningún efecto, eso es mentira”, afirmó la parlamentaria del Partido Comunista, señalando que la reducción de $400 mil millones pone en una situación especialmente compleja a la red pública. En esa línea, subrayó que sólo en la región de Valparaíso la baja asciende a $8 mil millones, lo que afectaría a establecimientos de salud que ya enfrentan déficit: “¿Usted cree que el Hospital Carlos van Buren va a resistir una rebaja de 1.400 millones de pesos?”, preguntó.

La representante de la región en la Cámara Alta explicó que el recorte se concentra en recursos vinculados al sistema GRD, mecanismo utilizado para financiar prestaciones hospitalarias asociadas a camas, hospitalizaciones y gestión clínica. Por ello, rechazó las declaraciones de autoridades gubernamentales respecto a que la atención a pacientes no se verá afectada, indicando que esa afirmación no se condice con la realidad del sistema. A su juicio, una rebaja en este ítem inevitablemente repercute en prestaciones concretas, tiempos de espera y disponibilidad de profesionales.

La senadora de oposición recordó que "todos los años, en septiembre más o menos, el Ministerio de Salud pide una suplementación de presupuesto. En el año 2025, esa suplementación fue de 2 billones de pesos ($2.000.000.000). Entonces que hoy día, antes que se llegue a ese momento, se rebaje el presupuesto en $400 mil millones y además se ponga el foco en los GRD, cuando el Ministerio dice que no van a tocar la atención a los pacientes, no es real”, sostuvo la autoridad parlamentaria.

En su análisis, la legisladora planteó que el problema se agrava porque los hospitales parten cada año con endeudamiento, situación que luego se profundiza con el paso de los meses. En ese contexto, cuestionó que minimizar el impacto del ajuste revela un profundo desconocimiento del funcionamiento de la red hospitalaria. Asimismo, manifestó que si bien comparte la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto, ello no puede resolverse mediante una reducción de esta magnitud.

A juicio de Cariola, el efecto del recorte será visible en la atención cotidiana de los usuarios. “Si hoy día hay lista de espera, esto va a aumentarla; si hoy día hay brechas en relación a la cobertura de médicos y especialistas, esto lo aumentará”, advirtió, insistiendo en que la reducción presupuestaria que aplica el Gobierno de José Antonio Kast golpeará directamente a la población usuaria del sistema público.

Junto con cuestionar el ajuste, apuntó a una contradicción política del Ejecutivo, al vincular la rebaja en salud con la tramitación de reformas tributarias que, según afirmó, beneficiarían al sector inmobiliario. En ese sentido, sostuvo que "los $400 mil millones que se están bajando a la salud pública en Chile es lo mismo que se les está regalando a través de la megarreforma a las grandes inmobiliarias por la reducción del IVA. Por un lado, el Gobierno dice que no hay plata y que no hay plata, pero por otro están pasando un proyecto de ley que reduce recaudación fiscal y en paralelo le bajan $400 mil millones a la salud pública que está en crisis”, señaló.

La parlamentaria insistió en que el presupuesto del sector ya había sido aprobado para 2026 y que, por lo tanto, no existe necesidad de intervenirlo mediante decreto. En esa línea, adelantó que la decisión anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, terminará precipitando una crisis mayor en hospitales de todo el país y obligará nuevamente al Ejecutivo a buscar recursos adicionales en pocos meses más.

“No hay que tocar el presupuesto, al contrario. De aquí a septiembre, lo que va a haber es que vamos a tener a todos los hospitales en crisis, con una situación de insostenibilidad, donde van a estar pidiendo suplementación de presupuesto”, concluyó la congresista por Valparaíso, advirtiendo que la reducción en salud se suma a recortes en otras áreas sensibles como educación, vivienda y seguridad.

Las declaraciones de la senadora abren un nuevo flanco de cuestionamiento al manejo presupuestario del Ejecutivo en un momento especialmente sensible para la red asistencial de la V Región, donde hospitales y servicios de salud enfrentan una sostenida presión financiera. En ese escenario, la advertencia de Karol Cariola suma preocupación respecto al impacto que podría tener esta rebaja en la atención de miles de pacientes, justo cuando distintos recintos ya operan con déficit, listas de espera y crecientes dificultades para sostener su funcionamiento durante el resto del año.

PURANOTICIA