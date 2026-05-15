Jorge Sharp responde a auditoría, acusa lectura parcial del informe y cuestiona que gestión Nieto no entregara información a auditores

El exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp Fajardo, salió al paso de los resultados preliminares de la auditoría externa encargada por la administración de Camila Nieto a su gestión al mando de la denominada «Alcaldía Ciudadana», cuestionando el enfoque con que se han dado a conocer algunos antecedentes del documento y asegurando que el informe de más de 300 páginas no sólo detecta debilidades, sino también una serie de indicadores positivos que, a su juicio, no fueron relevados públicamente.

Las declaraciones del exjefe comunal surgen luego que el Municipio porteño difundiera el primer preinforme de la auditoría externa realizada por la consultora C&S Consulting Servicios Profesionales, documento que revisó la situación financiera y administrativa de la casa edilicia durante los años 2021 y 2022. Entre sus hallazgos, el estudio detectó el pago de cerca de $196 millones en horas extras, además de observaciones en control interno, conciliaciones bancarias y trazabilidad documental.

Frente a ello, el exjefe comunal porteño planteó que la lectura del informe debe ser integral y no centrarse únicamente en los aspectos cuestionados, porque "cuando revisas el informe, que son como 300 hojas, te das cuenta que efectivamente detecta debilidades. Se hace mención a $193 millones en horas extra y el informe no dice que son horas extras mal pagadas o que se pagaron sin trabajar, sino que es algo que tiene que determinarse qué pasó”, sostuvo a Puranoticia.cl.

En ese sentido, el abogado de profesión remarcó que el documento no establece que esos recursos hayan sido utilizados de manera irregular, sino que identifica un aspecto que debe ser revisado. Además, comparó la cifra observada con la detectada hace algunos años en la Municipalidad de Viña del Mar, señalando que “son montos que están por lejos de los $24 mil millones que se detectaron en la era de Virginia Reginato”, en referencia a la exalcaldesa UDI en la Ciudad Jardín.

Sharp también cuestionó que la cobertura sobre el preinforme se concentrara únicamente en los hallazgos negativos, asegurando que el mismo documento destaca avances relevantes durante su administración. Según afirmó, la auditoría “habla muy bien de muchas cosas que se hicieron dentro de la gestión”, mencionando entre ellas incrementos patrimoniales, aumento de la recaudación de ingresos propios, bajo nivel de deuda, superávit y procesos de mejora que –según dijo– se fueron consolidando entre 2021 y 2024, vale decir, su segundo periodo al mando de la casa edilicia.

“De hecho, es una municipalidad que no tiene déficit. Entonces me parece que el informe hay que verlo completo para poder sacar algunas conclusiones”, agregó, insistiendo en que una lectura parcial del documento puede inducir a interpretaciones apresuradas respecto del estado financiero del municipio durante su periodo.

En relación específica a las horas extraordinarias observadas por la auditoría, el exalcalde aseguró que esos pagos estaban asociados principalmente a funcionarios operativos y no a personas de su círculo político. “Estas van todas a funcionarios de (la Dirección de) Operaciones, que trabajan en la calle, no hay no hay directivos de mi confianza que hayan recibido horas extras”, afirmó, añadiendo que ese antecedente tampoco habría sido debidamente consignado en la información.

A juicio del exjefe comunal porteño, esa omisión contribuye a instalar conclusiones que no necesariamente se desprenden del contenido del documento, asegurando que "es muy fácil concluir apresuradamente algunas cosas”.

Junto con defender parte de su gestión, puso el foco en un aspecto que calificó como especialmente grave dentro del mismo informe: la falta de entrega de antecedentes por parte del propio Municipio durante el proceso de auditoría. Según señaló, en las páginas 71 y 72 del preinforme se consigna que la gestión Nieto no proporcionó información solicitada por los auditores mientras se desarrollaba la revisión.

“Lo segundo que es grave es lo que dice la página 71 y 72 del informe, que dice que la Municipalidad de Valparaíso, al momento de realizar la auditoría, no entregó la información al auditor. Una vez más se realiza una auditoría con información que no se entrega”, afirmó, cuestionando la manera en que se ejecutó el proceso por parte de la administración del Frente Amplio (FA) en la comuna porteña que lideró.

El exalcalde agregó que ese punto adquiere mayor relevancia considerando que la auditoría fue financiada con recursos municipales. “Hay recursos públicos invertidos, casi $100 millones que se invirtieron en esta auditoría. Entonces yo creo que es bueno leer el informe para poder tener una visión completa de lo sucedido”, sostuvo.

Las declaraciones de Jorge Sharp no solo buscan responder a los cuestionamientos surgidos tras la difusión de la auditoría, sino que también vuelven a evidenciar las crecientes diferencias políticas y administrativas entre su gestión y la actual conducción municipal encabezada por Camila Nieto. El episodio tensiona aún más la relación entre ambos sectores y profundiza la distancia entre Sharp y el Frente Amplio, conglomerado en el que incluso militó a través de Convergencia Social, colectividad desde la cual construyó parte de su proyecto político antes de su posterior alejamiento.

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