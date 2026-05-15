Pacientes del Hospital Fricke de Viña del Mar lamentan recorte presupuestario en Salud: "Nunca va a ser bienvenido por la población"

Una profunda preocupación e incertidumbre se vive en los pasillos del Hospital Dr. Gustavo Fricke tras el ajuste presupuestario anunciado por el Ministerio de Hacienda para el sector salud. Pese a que el discurso oficial del Gobierno sostiene que las modificaciones no afectarán a la atención primaria, tanto los pacientes crónicos y ambulatorios como los representantes de los trabajadores anticipan un complejo escenario institucional y un desmedro directo en la calidad de la atención.

Para los usuarios del sistema público, cualquier disminución de recursos se traduce de inmediato en trabas para sus tratamientos de alta complejidad. Es el caso de uno de los pacientes consultados, quien padece una enfermedad neurodegenerativa y manifestó su total desacuerdo con la medida estatal: “Claro que va a afectar, porque por ejemplo yo tengo una esclerosis múltiple y mis tratamientos son carísimos. Resonancias, medicamentos, esos caros, claro que va a afectar. Creo que va a afectar bastante”.

La molestia ciudadana apunta a que las deficiencias estructurales e históricas de la salud pública se agudizarán con este recorte. Marta Lagos, usuaria del recinto, enfatizó a Puranoticia.cl que la vulnerabilidad en la que quedan los pacientes: “Lo que sea recorte nunca va a ser bienvenido por la población. Y más cuando este recorte va a tener una directa relación con la atención pública donde se atiende el sector de la población más vulnerable”.

Lagos agregó con preocupación que “si ya hay todas las necesidades, todas las falencias, todas las dificultades que no son capaces de cubrir en la atención primaria, me imagino con un recorte presupuestario el desenlace que va a tener todo esto”.

A la par de la falta de presupuesto, los usuarios denuncian que los problemas de gestión interna ya precarizan el servicio diario. Marcelo Saldívar relató las severas dificultades que vivió tras pasar siete horas en el hospital sin recibir la atención quirúrgica que requiere: “Tengo un problema en el manguito rotador que es operable. Y Fonasa se había equivocado en mi dirección. Me habían puesto una dirección de Limache. Y el doctor me dice que por jurisdicción no me pueden operar porque no pertenezco a la ciudad”. Saldívar, quien trabaja de manera independiente, catalogó la situación como insólita, señalando que “pago mi FONASA y creo que tengo derecho en este hospital, en el hospital de otra ciudad, y en el hospital de otra ciudad, también tengo el mismo derecho. Los fondos son los mismos”.

La alerta no solo proviene de los pacientes, sino también de la dirigencia sindical. Jorge López, presidente regional de la Federación Viña-Petorca y líder de la Federación Histórica del Hospital Dr. Gustavo Fricke, confirmó el impacto numérico de la medida en la red local: “El Fricke son 1.428 [millones], si no me equivoco, y Quilpué tiene un recorte mayor”.

Ante este escenario, López manifestó que ven con urgencia la necesidad de transparentar los planes de contingencia hospitalaria. “Nosotros vemos como federación más grande y representativa de la región con preocupación lo que está pasando en este momento en la salud y principalmente con estos recortes, porque son recortes a la salud pública”, advirtió, detallando que han solicitado reuniones con el director de Servicios de Salud Viña del Mar-Quillota, Haroldo Guizardi, y las direcciones locales para evaluar el impacto real en insumos y personal.

“Una de las medidas que nosotros estamos tomando es informar a la población porque esto que está pasando con las medidas que está tomando el gobierno va a afectar directamente a las postas, a los Cesfam y eso hay que informárselo a la población”, concluyó López, abriendo la puerta a un frente común junto a dirigentes de otras comunas afectadas de la región como Quilpué, Peñablanca, Limache, La Calera y Valparaíso.

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