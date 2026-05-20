Afinan detalles para desalojar toma instalada en terrenos de escuela de Valparaíso

Con la coordinación de los últimos detalles para que el proceso se desarrolle con éxito, se realizó la última reunión entre organismos públicos y la comunidad, que derivará en el desalojo de la toma que se encuentra en terrenos de la escuela Naciones Unidas, en el cuarto sector del cerro Playa Ancha de Valparaíso.

El encuentro, que se realizó en dependencias del plantel educativo, sirvió para afinar la planificación del procedimiento, pero también para acordar los recursos y resguardos que se pondrán a disposición luego del trabajo de las maquinarias. La cita tuvo presencia del SLEP Valparaíso, la Delegación Presidencial, la Municipalidad, Carabineros, la Junta de Vecinos, el Centro de Apoderados y representantes de la Escuela.

Se trata de una usurpación de más de 1.800 metros cuadrados desde 2022, que actualmente tiene a tres familias utilizando el sector y que ha provocado diferentes problemas de seguridad con el establecimiento educativo y el barrio. Sumado a ello, se reporat un preocupante foco de insalubridad, puesto que suele usarse como basural.

Sobre lo que significa este desalojo, el director ejecutivo (s) de SLEP Valparaíso, Claudio Sepúlveda, valoró el acuerdo, ya que “este resultado es fruto de un trabajo serio, sistemático y coordinado, tanto en el ámbito territorial como jurídico, que permitió resguardar un espacio que debe estar siempre al servicio de la educación. Nuestro compromiso es seguir avanzando en condiciones dignas y seguras para nuestras comunidades educativas”.

Coincidente es la presidenta del Centro de Madres, Padres y Apoderados, Irma Fuentealba, quien calificó la acción como “un proceso largo de espera. Estamos con muchas ansias de que termine el proceso y recuperar este espacio para la comunidad”.

Por su parte, la directora del establecimiento, Laura Maldonado, explicó que “es un hito muy importante para el sector, ha sido un proceso largo, hemos golpeado muchas puertas, pero vamos llegando al término de este desafío y trataremos de llevar a cabo proyectos que tenemos como comunidad. Es un terreno al que tenemos que darle vida para que dé otro aire a nuestra escuela”.

Desde la mirada territorial, la presidenta de la Junta de Vecinos Corvi-El Triunfo, Celia Villa, dijo que "estamos esperanzados, porque es un logro y recuperación de tranquilidad de la escuela y también para el sector, porque esto da un pie para que podamos ocupar ese espacio en algo productivo para nuestra comunidad”.

El desalojo está planificado para la última semana de mayo y quienes ahí están viviendo ya fueron notificados de la situación y tienen como plazo máximo de desalojo voluntario el próximo lunes 25 de mayo.

PURANOTICIA