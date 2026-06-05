Senadora Cariola confronta a Quiroz por recorte en Salud: "No es empático hablar de fraude social para justificar recortes"

La senadora por la región de Valparaíso e integrante de la Comisión de Salud, Karol Cariola, confrontó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de que justificara ante la instancia el recorte de más de $413 mil millones al Ministerio de Salud, apuntando a reducciones en personal y reemplazos como parte de una supuesta eficiencia del gasto.

“La verdad es que la exposición del ministro Quiroz solamente dejó más incertidumbre en esta comisión. El ministro pretende justificar lo que a todas luces es injustificable. A la salud pública en nuestro país no le sobran recursos, le faltan recursos”, señaló.

“Lo que se está planteando respecto de la reducción presupuestaria, por la vía de evitar reemplazos, por la vía de cortar recursos a trabajadores y trabajadoras, no solamente va a generar un daño a quienes hoy día están llevando adelante la salud pública, que son sus funcionarios y funcionarias, sino que, por sobre todo, a los usuarios de la salud”, sostuvo.

La parlamentaria también apuntó a la situación de los hospitales públicos, particularmente en la región de Valparaíso, donde el Hospital Carlos Van Buren enfrenta una disminución cercana a los $1.300 millones.

“Cuando la ministra dice que acá no se van a tocar las prestaciones médicas, sin embargo viene una reducción concreta a hospitales públicos que ya están precarizados. Al Hospital Van Buren, hospital base de la región de Valparaíso, se le reducen cerca de $1.300 millones. Un hospital que ya está endeudado y que el año pasado tuvo que ser suplementado, porque los hospitales, así como están hoy día, no pasan agosto”, enfatizó.

Cariola recordó que durante 2025 fue necesario suplementar en agosto los recursos de la salud pública en cerca de $2,5 billones, por lo que cuestionó que el Gobierno pretenda enfrentar este año con una reducción presupuestaria.

“¿Cómo pretenden pasar este año con la reducción presupuestaria que se está realizando? Esto claramente va a afectar la campaña de invierno, las prestaciones de salud, el acceso y la compra de insumos”, advirtió.

Asimismo, la legisladora cuestionó que el Gobierno hable de empatía mientras mantiene una agenda fiscal que, a su juicio, busca rebajar impuestos a los sectores de mayores ingresos y, al mismo tiempo, ajustar recursos sociales sensibles.

“Cuando el ministro Quiroz nos habla de empatía, la verdad es que la medida que el Gobierno está tomando no es empática. No es empático que, por un lado, se siga justificando reducir el impuesto corporativo de 27% a 23% para los sectores de mayores ingresos y, por otro lado, se pretenda cumplir la meta fiscal recortando salud o cobrando el Crédito con Aval del Estado (CAE) a familias endeudadas”, señaló.

Finalmente, la senadora rechazó las declaraciones del ministro respecto de un supuesto “fraude social” en relación a los deudores del CAE.

“Tratar a los chilenos de fraudulentos, es inaceptable ese tipo de comparaciones. Hablar de fraude social para tratar de justificar los recortes en salud no solamente no es empático, sino que raya en un desconocimiento profundo de cómo funciona la salud pública en nuestro país, que ya opera con precariedad y déficit. En salud, en Chile, no sobra la plata, falta. Por eso gran parte de los recursos que se gastan en salud los ponen los chilenos y chilenas desde su bolsillo”, concluyó Cariola.

PURANOTICIA