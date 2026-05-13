Senadora Cariola alerta por recortes que afectarán a ocho hospitales de la región de Valparaíso por más de $8 mil millones

La senadora por la región de Valparaíso, Karol Cariola, rechazó los recortes establecidos en el Decreto N°333 de Hacienda, que reducen en más de $413 mil millones el presupuesto del Ministerio de Salud y que, en la región, impactarán a ocho hospitales públicos por un total de $8.117 millones.

Según los antecedentes, los recortes afectarán a los siguientes hospitales:

Hospital de Quilpué , con $1.517 millones.

, con $1.517 millones. Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar , con $1.483 millones.

, con $1.483 millones. Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso , con $1.274 millones.

, con $1.274 millones. Hospital Biprovincial Quillota-Petorca , con $1.209 millones.

, con $1.209 millones. Hospital Claudio Vicuña de San Antonio , con $1.079 millones.

, con $1.079 millones. Hospital San Camilo de San Felipe , con $768 millones.

, con $768 millones. Hospital San Juan de Dios de Los Andes , con $467 millones.

, con $467 millones. Hospital Dr. Eduardo Pereira de Valparaíso, con $319 millones.

Al respecto, la integrante de la Comisión de Salud indicó que "hemos tenido acceso, a través de la prensa, al Decreto 333, que ingresó al Ministerio de Hacienda para la reducción presupuestaria en salud. Lamentamos que, a pesar de las insistencias que hemos tenido en la Comisión del Senado, el Gobierno no nos haya entregado esa información directamente, al detalle que podemos conocer hoy día”, señaló la parlamentaria e integrante de la Comisión de Salud.

Además, cuestionó que esta disminución se produzca mientras el Ejecutivo impulsa su "reforma tributaria".

“Efectivamente, nos damos cuenta de que la reducción presupuestaria es de $400 mil millones, el equivalente a lo que le van a rebajar en la megarreforma a las grandes inmobiliarias. Hoy día, lamentablemente, lo que se está poniendo en riesgo es la salud de todos los chilenos y chilenas”, afirmó.

En esa línea, la legisladora advirtió que “en nuestra región, más de $8 mil millones se van a reducir a hospitales que tienen grandes deudas, grandes necesidades. El Hospital de Quilpué, el Hospital de San Antonio, que se encuentra en crisis. ¿Para qué decir el Hospital Van Buren, que todos los días se encuentra colapsado en su urgencia?”.

Finalmente, Cariola calificó la medida como inusual, recordando que en 2025 el presupuesto de salud debió ser suplementado por cerca de $2 billones. “Esto solo afecta a los ciudadanos de a pie, esto solo afecta a quienes se atienden en la salud pública. Es inexplicable que un Gobierno que dice estar comprometido con la gente finalmente le esté dando la espalda a los más pobres de nuestro país”, cerró.

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