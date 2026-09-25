Senadora Cariola alerta por baja ejecución en inversiones de salud en la región de Valparaíso: 53 proyectos no registran avances

Ad portas de la presentación de la Ley de Presupuestos del año 2027, la senadora de la región de Valparaíso, Karol Cariola, mostró preocupación por la baja ejecución del plan de Inversión Pública en Salud durante el año 2026 en la región.

La parlamentaria advirtió que “mientras la megarreforma otorgará más de 3.000 millones de dólares en beneficios tributarios a los más ricos, se les dice a nuestras vecinas y vecinos que tendrán que seguir esperando para ver materializadas inversiones tan necesarias en hospitales y Cesfam”.

La congresista apuntó contra los retrasos a las inversiones en salud, que recoge un informe elaborado por el Observatorio de Políticas Económicas (OPES), según el cual la ejecución de la inversión pública a julio en los principales servicios de salud de la región se encuentra incluso por debajo de la media nacional, alertando que “mientras en el Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota es de 20,9%, en el Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio es de apenas 8,8%”.

Cariola denunció la gran cantidad de proyectos paralizados en la región. “En el 32% de los proyectos con monto de inversión identificado para el año 2026 no se han ejecutado recursos transcurridos siete meses del año. 53 de 166 proyectos cuentan con ejecución nula durante el año 2026. 42 de estos proyectos ya se encuentran en etapa de ejecución, y por lo tanto podrían estarse materializando obras públicas que dinamizan las economías locales y generan empleo”.

Ante esta situación, la senadora emplazó al gobierno a acelerar las inversiones comprometidas para la región. “Esta situación es de máxima gravedad y esperamos que el Gobierno se haga cargo de esta irresponsabilidad y se instruya la reanudación de los proyectos. Cuando el desempleo en la región supera el 10%, lo mínimo es ejecutar las inversiones comprometidas en salud”.

Finalmente, la integrante de la comisión de Salud del Senado señaló que en la discusión del presupuesto 2027 priorizarán y defenderán la inversión pública. “Vamos a defender los presupuestos de inversión del Gobierno Regional y de los servicios de salud. Necesitamos urgentemente más construcción, más inversión y más empleo. No estamos disponibles para que el costo de las rebajas tributarias a los más ricos los terminen pagando las y los usuarios de la salud pública de nuestra región”.

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