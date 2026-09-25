¿Negligencia en el Hospital Van Buren? Familia lleva meses sin poder sepultar a su hijo tras cesárea en que se confirmó su muerte

El dolor de perder a un hijo recién nacido se ha extendido por meses para una familia de Valparaíso, que asegura que no ha podido cerrar su duelo debido a una serie de dificultades administrativas que hasta ahora han impedido concretar la sepultación de su hijo, fallecido tras una atención gineco-obstétrica en el Hospital Carlos van Buren.

El caso involucra a un recién nacido de 26 semanas de gestación y se remonta al pasado 4 de julio, cuando su madre, que cursaba un embarazo de alto riesgo, acudió hasta la urgencia gineco-obstétrica del recinto asistencial debido a intensos dolores y pérdida de líquido. De acuerdo con los antecedentes entregados por la familia, ese mismo día fue dada de alta.

Sin embargo, al día siguiente, 5 de julio, la mujer reingresó al hospital en estado crítico, momento en que se le practicó una cesárea de urgencia. Fue durante ese procedimiento que se constató el fallecimiento de su hijo en el mismo hospital base de la Ciudad Puerto.

A la tragedia se sumó posteriormente una situación administrativa que, según denuncia la familia, ha impedido durante meses concretar la inscripción de la defunción y obtener el pase necesario para sepultarlo. Y es que los certificados de nacimiento y defunción habrían sido emitidos con la misma hora, situación que habría dificultado la realización de los trámites ante el Registro Civil.

La madre, Javiera Azúa, explicó que "desde que perdimos a nuestro hijo no hemos podido vivir nuestro duelo en paz. Además del dolor de perderlo, hemos tenido que luchar demasiado tiempo por respuestas, enfrentar problemas con documentos y vivir la angustia de no poder darle sepultura como corresponde, soportando que su cuerpo lleve meses en el Servicio Médico Legal. No quiero que ninguna otra familia tenga que vivir un dolor así".

La familia también cuestiona la atención recibida antes del fallecimiento y plantea dudas respecto de las circunstancias que rodearon el manejo del embarazo y la posterior atención de urgencia.

De esta manera, entre los antecedentes que buscan ser esclarecidos se encuentra la pertinencia del alta médica otorgada el 4 de julio, además de eventuales episodios de violencia obstétrica y las actuaciones posteriores relacionadas con la documentación necesaria para la sepultación.

OFICIO DEL DIPUTADO BASSA

A raíz de la denuncia de la familia, el diputado Jaime Bassa ofició al Ministerio de Salud, al Hospital Carlos van Buren, al Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Registro Civil, solicitando antecedentes que permitan determinar qué ocurrió tanto durante la atención médica como en las gestiones administrativas posteriores.

El parlamentario del Frente Amplio (FA) por Valparaíso pidió conocer las auditorías internas realizadas, eventuales investigaciones o sumarios administrativos y los protocolos aplicados en la atención de la madre, además de los antecedentes relacionados con el manejo de la documentación del recién nacido.

También solicitó esclarecer las razones que llevaron al hospital a adoptar una estrategia adversarial durante la instancia de mediación y requirió al Registro Civil informar sobre las gestiones realizadas para subsanar las inconsistencias documentales que han impedido concretar la sepultación.

Bassa indicó que "perder a un hijo es una de las experiencias más dolorosas que puede enfrentar una familia. Si a ese dolor se suman eventuales fallas en la atención médica, dificultades para poder sepultarlo y una respuesta institucional que, según lo denunciado, no entrega la contención necesaria, el Estado tiene la obligación de esclarecer cada una de esas actuaciones".

A ello agregó que "estamos solicitando los antecedentes clínicos, las auditorías, las eventuales investigaciones administrativas y los protocolos aplicados. No podemos permitir que una denuncia de esta gravedad quede sin respuestas".

El objetivo de la fiscalización es establecer qué ocurrió en cada una de las etapas, determinar eventuales responsabilidades y conocer las medidas que puedan adoptarse para evitar que otra familia deba enfrentar una situación similar.

RESPUESTA DEL HOSPITAL

Consultados por Puranoticia.cl sobre el caso, desde el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso lamentaron el momento que atraviesa la familia y manifestaron su disposición a colaborar con las instituciones que intervienen en el proceso.

"Ante el requerimiento de información sobre el caso consultado por un medio de comunicación, la institución lamenta profundamente el difícil momento que atraviesa la familia y expresa su total empatía y respeto ante el duelo por el fallecimiento de su hijo de 26 semanas de gestación", comenzaron señalando

A través del escrito enviado a Puranoticia.cl, explicaron además que la familia se encuentra actualmente en un proceso judicial destinado a concretar la correcta inscripción de la defunción ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, trámite que permitirá formalizar la entrega de los restos.

"Tal como lo hemos hecho hasta ahora, el Hospital Carlos Van Buren reitera su disposición para colaborar con los organismos pertinentes, con el fin de que las gestiones administrativas y judiciales se resuelvan a la brevedad, permitiendo dar pronta tranquilidad y cierre al proceso que enfrenta la familia", agregaron

Finalmente, el hospital precisó que "dado que el caso se encuentra en proceso judicial y existe en curso un sumario administrativo interno, nuestro recinto de salud no emitirá nuevos pronunciamientos por respeto a la familia y el carácter sensible de la información".

PURANOTICIA