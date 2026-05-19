Senadora Cariola acusa al Gobierno de reducir recursos en Salud para "regalarle $400 mil millones a las grandes inmobiliarias"

En el marco de la movilización de trabajadores, estudiantes y gremios realizada este martes a las afueras del Congreso Nacional contra el proyecto de Reconstrucción Nacional y los recortes impulsados por el Gobierno, la senadora por la región de Valparaíso e integrante de la Comisión de Salud, Karol Cariola, cuestionó la decisión del Ejecutivo de reducir recursos a la salud pública mientras promueve beneficios tributarios para grandes inmobiliarias.

Al respecto, la parlamentaria indicó que "la reducción presupuestaria no es consistente con lo que han venido diciendo. Por un lado, le reducen $4 mil millones a la salud pública en Chile y, por otro, con la megarreforma tributaria le reducen $4 mil millones de dólares en IVA a las grandes inmobiliarias. Eso es lo que están haciendo: dejar de recaudar por parte del Estado para instalar que el Estado chileno está en crisis o en quiebra, mientras reducen el presupuesto en derechos básicos como la salud”, señaló.

La legisladora advirtió que el ajuste tendrá un impacto directo en la atención de los usuarios, especialmente en la región de Valparaíso. “Mienten cuando dicen que esta reducción no va a llegar a las personas. Reducir $1.300 millones al Hospital Van Buren, donde hoy día se siguen atendiendo personas en los pasillos, en la urgencia, con horas de espera, es un perjuicio directo a la ciudadanía y también a las y los trabajadores por la recarga laboral”, afirmó Cariola.

Sus declaraciones se dieron tras la sesión de la Comisión de Salud del Senado, instancia que acordó de manera unánime rechazar la rebaja del presupuesto en Salud, incluso con el respaldo de un parlamentario oficialista. Al respecto, Cariola aseguró que desde la comisión seguirán abriendo espacio a los gremios y organizaciones del sector, y enfatizó:

“Hoy rechazamos tajantemente la rebaja del presupuesto en Salud. Ni un peso menos a la salud pública, ni un peso menos a nuestros hospitales, ni un peso menos para sostener a las y los trabajadores”, manifestó.

La sesión estuvo marcada por la ausencia de la ministra de Salud, May Chomali, y del director de Presupuestos, José Pablo Gómez, quienes habían sido citados para explicar en detalle los alcances del recorte presupuestario. En representación del Gobierno asistió únicamente el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, cuya exposición —a juicio de los senadores— no respondió las consultas ni entregó el desglose de los programas afectados por la reducción de recursos. Finalmente, Cariola recordó que “el año pasado los hospitales pidieron suplementar el presupuesto nacional en cerca de 2 billones de pesos, 14% más del presupuesto original”, por lo que calificó como “inaceptable” que, antes de terminar el año y con hospitales endeudados, “ya se estén reduciendo 400.000 millones”.

“Cuando tengan menos horas médicas, más lista de espera, más tiempo de espera y, por tanto, más riesgos de la salud en nuestro país, sepan quiénes son los responsables”, concluyó.

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