Senador Longton y advertencias del Consejo Fiscal Autónomo sobre megarreforma: “No hacer nada no es una solución para el país”

Tras participar en una cumbre política en el Cerro Castillo de Viña del Mar junto al Presidente José Antonio Kast y parlamentarios de un amplio espectro oficialista —desde Republicanos hasta sectores del Partido Demócrata—, el senador de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, analizó en Puranoticia Matinal los desafíos y críticas que enfrenta el proyecto de ley de reconstrucción impulsado por el Ejecutivo.

Ante las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre el posible aumento del gasto fiscal y la sostenibilidad de la reforma, el legislador fue enfático en señalar que el organismo también reconoce que la iniciativa apunta en la dirección correcta para reactivar la economía.

"Lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo es que el proyecto va en la línea correcta desde el punto de vista de incentivar el crecimiento perdido o extraviado en nuestro país hace ya buenos años".

Longton advirtió que mantener el statu quo no es una opción viable para las arcas fiscales: "Si nuestro país sigue el mismo camino, vamos a seguir engordando la deuda pública (...) por lo tanto, el no hacer nada no es una solución".

Respecto a las dudas sobre el retorno de ingresos ante la baja de impuestos corporativos, el parlamentario explicó que existen variables que el CFA no puede medir con exactitud, como el ajuste contra la "grasa fiscal" y la eficiencia del gasto. "Esa es una patita que el Consejo Fiscal Autónomo no puede medir (...) el ajuste fiscal que se está haciendo respecto a programas mal ejecutados, grasa fiscal, operadores, etc.".

Para Renovación Nacional, el éxito de la reforma no solo depende de las grandes empresas, sino de un compromiso ineludible con las pequeñas y medianas empresas. Longton definió como una condición "sine qua non" mantener un impuesto permanente del 12,5% para las Pymes.

"Nosotros vamos a pelear el 12,5 como sea. Para nosotros es muy relevante (...) es poco razonable que las pymes queden con un impuesto que se acerca al corporativo de las grandes empresas".

Asimismo, destacó la relevancia de la invariabilidad tributaria como herramienta para atraer capitales: "Permite dar cierta estabilidad al país respecto a que no te van a cambiar las reglas del juego (...) entendiendo que el país ha sufrido muchas reformas tributarias en el último tiempo".

El senador también abordó la polémica sobre si el proyecto generará nuevos puestos de trabajo de forma inmediata, aclarando que el primer paso es detener la sangría de despidos de los últimos años.

"Lo que quiere asegurar el ministro Quiroz es que no se destruyan más empleos, verdad que tiene un alto costo fiscal esta medida (...) pero el conjunto de medidas tiene como objetivo dar certeza jurídica y asegurar mayor empleabilidad".

Finalmente, Longton proyectó un trámite legislativo más fluido en la Cámara Alta que en la de Diputados, apostando por un diálogo técnico y político que permita al país retomar la senda del desarrollo. "Yo espero que el Senado sea un lugar donde la izquierda y la centro izquierda tengan mayor capacidad de diálogo (...) y no cierre la puerta de manera tan drástica".

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