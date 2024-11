Senador Lagos Weber: "La descentralización no ha llegado del todo a nuestras regiones"

Luego de votar en la comuna de Valparaíso, el senador Ricardo Lagos Weber se tomó un tiempo para hacer una evaluación de lo que ha sido el proceso eleccionario de segunda vuelta en la zona, donde destacó lo rápido del movimiento.

"Ha sido un proceso más que expedito, con mesas constituidas, es una jornada rápida. Aquí no está la sábana de los consejeros regionales o de los concejales. Pero bien, ordenado, está entrando la gente, bastante gente de tercera edad que veo que ingresan, votan y se van... bien piola, muy bien", comenzó indicando el legislador PPD.

Luego se refirió a su futuro político, recordando que el próximo año dejará de ser Senador y no podrá ir a la reelección por haber cumplido el máximo legal en el puesto.

"Yo he tenido el privilegio de representar a la región de Valparaíso durante 15 años. Me han elegido dos veces, ya, con los dos sistemas electorales distintos, y estoy muy contento de la oportunidad que me dieron. La región tiene desafíos pendientes, obviamente, pero desde el punto de vista electoral he visto todo: me ha tocado ser oposición, me ha tocado ser oficialista desde el punto de vista de los gobiernos. Vivimos el estallido, el octubrismo, que fue muy fuerte, y dos procesos constituyentes vacíos, y la descentralización que no ha llegado del todo a nuestras regiones, incluida Valparaíso", continuó el congresista.

"Es verdad que elegimos gobernadores directamente. Ahí tenemos el caso de Rodrigo Mundaca, a quien ha apoyado todo el tiempo. No voy a hacer propaganda, pero todos saben dónde estoy parado políticamente, así que no creo que cometa ningún pecado al decir que he apoyado siempre Rodrigo. Espero que le vaya bien, y seguiremos trabajando", dijo Lagos Weber tras votar.

De igual forma, planteó que "yo dejo de ser senador, no tengo la posibilidad de reelegirme, no sé si lo haría tampoco. Pero lo más importante es que las cosas siguen, uno pasa, pero no me retiro de la cosa pública, ahí veremos qué hacemos, Yo estoy concentrado en la Senatoría, aún hay cosas por hacer, queda un año de gobierno además, y mi último año, y espero seguir tratando de generar las mejores buenas vibras, y el mejor clima para entendimiento".

"Creo que la democracia está muy al debe, he visto derechas muy fuertes a nivel global del mundo, y aquí si no hacemos las cosas bien van a surgir populismos, de izquierda a derecha, eso no es bueno", sentenció el senador Lagos Weber.

