Senador Lagos Weber destaca firma que pondrá en vigencia el Tratado de Altamar y resalta candidatura de Valparaíso como sede

Un importante acuerdo de Naciones Unidas, el Tratado de Altamar, se alista para entrar en vigencia en enero, y la ciudad de Valparaíso ha levantado la mano para convertirse en su sede permanente. El senador por la región, Ricardo Lagos Weber, confirmó las gestiones que se están llevando a cabo desde la sede de la ONU en Nueva York.

Lagos Weber, quien forma parte de la comitiva nacional que asiste a la 80ª Asamblea de Naciones Unidas, destacó que el tratado, conocido también como BBNJ, ha cumplido con el requisito de las 60 ratificaciones necesarias para su implementación. "Lo que viene por delante ahora, es la implementación de este acuerdo y conseguir los apoyos para que la secretaría esté en Valparaíso", señaló el parlamentario.

El senador del PPD aseguró que Chile tiene una posición ventajosa, ya que fue uno de los primeros países en ratificar el tratado que busca proteger la biodiversidad marina más allá de las aguas nacionales. Este hecho, sumado al apoyo explícito de líderes como el Presidente Gabriel Boric y el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, fortalece la candidatura de la ciudad puerto.

Aunque la carrera no será fácil, Lagos Weber se mostró optimista. "Estamos trabajando con mucha voluntad y espíritu, y creo que podríamos llegar a tener una muy buena noticia a principios del próximo año", concluyó. De concretarse, la secretaría se convertiría en un organismo de gran relevancia para la región y el país.

