Senador Chahuan en Mendoza da el vamos a “Diálogos de Futuro” mirando el conosur

El senador chileno Francisco Chahuán participó como invitado especial en el Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza, instancia donde inauguró el espacio denominado “Diálogos de Futuro”, orientado a analizar los desafíos estratégicos de la región.

La actividad se desarrolló en el marco de su visita a la provincia argentina como invitado del Centro de Estrategia y Prospectiva (CEM) y del Gobierno de Mendoza, reforzando la relevancia del vínculo bilateral entre Chile y Argentina.

Durante el foro, el parlamentario expuso en el panel “Prospectiva y desafíos futuros”, donde abordó la importancia de anticipar los cambios económicos, tecnológicos y sociales para fortalecer las políticas públicas.

En paralelo, Chahuán sostuvo una reunión con el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, a quien entregó su libro “Anticipar para transformar Chile”, enfatizando la necesidad de avanzar en estrategias de desarrollo a largo plazo.

El senador también fue reconocido como visita especial por el municipio de Guaymallén, en el marco del Foro de Inversiones y Negocios, considerado uno de los eventos empresariales más relevantes del país durante el primer semestre de 2026.

El encuentro contó además con la participación de autoridades mendocinas como la vicegobernadora Hebe Casado, el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Lombardi y representantes de la organización FAROandes, promotora de la iniciativa.

Cabe recordar que en diciembre pasado Chahuán ya había visitado Mendoza para exponer sobre la experiencia del Congreso Futuro en Chile, instancia que sirvió de inspiración para impulsar un capítulo similar en la provincia argentina.

A partir de estas iniciativas, la Legislatura de Mendoza comenzó a proyectar la creación de comisiones sobre desafíos del futuro, mientras el gobierno provincial avanza en una hoja de ruta estratégica hacia el año 2050, con el objetivo de impulsar el desarrollo regional mediante una mirada prospectiva.

PURANOTICIA