Senador Becker y seguridad durante las primeras semanas de Gobierno: “Nos hubiera gustado mejores resultados”

El senador de Renovación Nacional por La Araucanía, Miguel Ángel Becker, abordó en Puranoticia Matinal el escenario de seguridad en el país durante las primeras semanas del actual Gobierno, manifestando su preocupación por el aumento de la violencia y la falta de resultados concretos.

“Nos hubiese gustado tener mejores resultados. Tenemos alrededor de un 36% de aumento los homicidios y eso obviamente nos tiene muy preocupados y esperamos que pronto se puedan poder bajar estos índices”, señaló el parlamentario.

En esa línea, Becker advirtió que la sensación de inseguridad persiste en la ciudadanía, especialmente en zonas como La Araucanía. “La preocupación de parte de la comunidad no ha bajado en cuanto al tema de la seguridad”, afirmó, agregando que “estamos en un estado de excepción de hace más de 4 años y eso realmente nos tiene siempre muy atento a lo que está ocurriendo en distintos sectores”.

El senador también cuestionó la demora en la instalación de autoridades clave, apuntando a que “se perdió un tiempo maravilloso para poder el estado avanzando los distintos temas”, aunque reconoció las dificultades propias del inicio de un gobierno. “No es fácil armar equipo”, explicó.

Pese a ello, hizo un llamado a avanzar con rapidez en medidas concretas: “Tenemos que terminar con los nombramientos y dar vuelta a la página con respecto a ese tema y ponernos a trabajar en lo que la gente quiere. La gente quiere poder salir a su casa y no tener que temerle a la a los delincuentes que están actuando en todos lados del país”.

Sobre la relevancia de la seguridad para el desarrollo, Becker enfatizó que “cuando el país tiene seguridad, cuando una región como la Araucanía se logra terminar el terrorismo, vuelve la inversión, vuelve el trabajo, vuelve la tranquilidad, volvemos a las plazas”.

En relación con la salida de la exjefa de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, el senador respaldó la decisión adoptada por la institución. “Si el director nacional de la policía de investigaciones determinó que la salida de Consuelo Peña iba a hacer que la actividad de la policía de investigaciones mejorara (…) bueno, está bien tomada la decisión”, indicó.

Finalmente, insistió en la urgencia de revertir las cifras de violencia en el país. “Yo espero que estos homicidios (…) tienda la baja lo antes posible porque ya no es bueno tener esta inseguridad en nuestro país”, concluyó.

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