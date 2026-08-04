Seis detenidos, 11 infracciones migratorias y más de 300 controles deja operativo interinstitucional en el plan de Valparaíso

Seis personas detenidas, 11 infracciones a la Ley de Migraciones, más de 220 controles policiales y vehiculares, además de 70 fiscalizaciones de alcotest y narcotest, fue el balance que dejó un operativo interinstitucional desarrollado en los alrededores del terminal de buses de la comuna de Valparaíso.

El despliegue reunió a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros, el programa Tolerancia Cero de Senda y equipos fiscalizadores de la Seremi de Transportes, quienes realizaron controles preventivos y fiscalizaciones en uno de los principales puntos de acceso a la Ciudad Puerto, como lo es el barrio El Almendral.

En materia migratoria, se informó que detectives de la policía civil fiscalizaron a un total de 33 personas y detectaron 11 infracciones: tres por exceder el plazo de residencia, tres por ingreso clandestino al país, una por rechazo de residencia temporal y cuatro por desarrollar actividades laborales sin autorización.

Carabineros, en tanto, detuvo a seis personas: dos por infracción al artículo 288 bis, una por infracción a la Ley 20.000 de drogas, una por desacato, una por mantener una orden de detención vigente y otra por conducción bajo la influencia de sustancias ilícitas.

La policía uniformada también dio a conocer que efectuó un total de 138 controles de identidad y 85 controles vehiculares, por los cuales cursó 31 infracciones a la Ley de Tránsito, siete a la Ley de Alcoholes y tres infracciones municipales. Además, personal del OS10 fiscalizó a 13 guardias y a cuatro empresas de seguridad privada.

Por su parte, Senda realizó 70 controles de alcotest y narcotest en el marco del programa Tolerancia Cero, procedimiento que derivó en una alcoholemia externa, una narcolemia por presunto consumo de cocaína y dos constataciones de lesiones. Entre los procedimientos destacó la detención de un conductor de un microbús que transportaba pasajeros y que habría arrojado un resultado positivo a cocaína.

Tras el operativo, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, recorrió el terminal de buses y luego caminó por el eje de calle Uruguay hasta el Mercado Cardonal, donde sostuvo reuniones con comerciantes y locatarios para conocer las problemáticas de seguridad que afectan al sector y recoger antecedentes para futuras intervenciones.

En tanto, el seremi Hernán Silva explicó que "esta es una más de las fiscalizaciones y controles conjuntos que hemos desarrollado con distintas instituciones, en este caso con Carabineros, PDI, Seremi de Transportes y Senda. Es parte de la estrategia que estamos llevando a cabo, tal como ya hemos estado haciendo en Caleta Portales y en la Feria Caupolicán. Es decir, marcar la presencia del Estado para recuperar el Estado de Derecho y el orden público en estos lugares de gran presencia de personas".

PURANOTICIA