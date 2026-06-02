Seguridad, reconstrucción y puertos: el ambicioso plan que el Gobierno ejecutará en la región Valparaíso entre 2026 y 2030

La seguridad pública, la reconstrucción de las zonas afectadas por el megaincendio de 2024, la crisis hídrica y el desarrollo portuario concentran el Plan de Acción Regional 2026-2030 que el Gobierno presentó para la región de Valparaíso tras la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast realizada este lunes en el Congreso Nacional.

El documento establece una programación inicial para los años 2026 y 2027, sustentada en el Anteproyecto Regional de Inversión (ARI) 2026, el cual contempla una cartera superior a los 2.684 millones de pesos y tiene como objetivo principal impactar directamente a los más de 1,9 millones de habitantes de la Quinta Región.

Según el plan presentado por el Gobierno de José Antonio Kast, la estrategia regional apunta a enfrentar los principales problemas estructurales del territorio y avanzar desde la etapa de diagnóstico hacia la ejecución de proyectos concretos.

SEGURIDAD

Uno de los ejes centrales del programa corresponde al fortalecimiento de la seguridad pública. La propuesta contempla la creación de "Zonas de Control Absoluto" en barrios prioritarios de Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué, junto con la incorporación de tecnologías de reconocimiento facial y patrullajes permanentes mediante drones en nodos estratégicos de transporte como puertos, terminales y estaciones del Metro.

El Gobierno también plantea en su estrategia una ofensiva en contra del narcotráfico, enfocada en la desarticulación de la venta callejera de drogas y en el control de la entrada de precursores químicos a través de terminales portuarios.

A ello se suma el monitoreo del Plan Comunal de Seguridad Pública 2025-2029 de Valparaíso, iniciativa que contempla inversiones por $13.600 millones y que prioriza delitos como robos con violencia, violencia intrafamiliar y robos de especies desde vehículos, beneficiando a los más de 315 mil habitantes de la comuna.

Asimismo, el plan considera el aumento de dotaciones de Carabineros y de la PDI, la adquisición de nuevos vehículos policiales y una mayor coordinación de las Delegaciones Presidenciales Provinciales en materias de seguridad y gestión de emergencias.

RECONSTRUCCIÓN MEGAINCENDIO

La reconstrucción de los territorios afectados por incendios forestales aparece como otra de las prioridades del Gobierno. Dentro de las medidas proyectadas destaca la regularización de títulos de dominio en cerros y quebradas, con el objetivo de asegurar que los procesos de reconstrucción se desarrollen sobre bases legales sólidas.

También se propone la construcción de un "Cinturón Verde", compuesto por una red permanente de cortafuegos de alto estándar en la interfaz urbano-rural de la región, para evitar que futuros incendios forestales alcancen sectores poblados.

En paralelo, se contempla avanzar en la urbanización de asentamientos históricos mediante proyectos de agua potable y alcantarillado.

DESAFÍO DEL AGUA

La seguridad hídrica constituye uno de los pilares del programa. Entre sus iniciativas figura la licitación de una primera planta multipropósito que reduciría la dependencia de camiones aljibe en comunas como Petorca y zonas altas de Valparaíso.

El plan también busca incorporar agua desalinizada directamente a la red de consumo humano; esto, a través de alianzas estratégicas que fortalezcan la resiliencia del sistema sanitario de la Quinta Región.

Además, se proyecta fortalecer los Servicios Sanitarios Rurales mediante la extensión de redes de distribución, reposición de filtros y construcción de nuevas plantas potabilizadoras.

IMPULSO PORTUARIO

La modernización portuaria aparece como una de las apuestas más relevantes del Gobierno del Presidente José Antonio Kast para el desarrollo regional.

Respecto al Puerto Exterior de San Antonio, se aprobó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) definitiva, por lo que ahora se buscará avanzar en la licitación de las obras de abrigo, incluyendo la construcción de un rompeolas de 1,5 kilómetros.

Cabe hacer presente que la inversión asociada a esta etapa alcanza los 1.950 millones de dólares, recursos que serán aportados por la Empresa Portuaria San Antonio. En ese sentido, el Ejecutivo estima que la construcción de estas megaobras podrían generar más de 2.000 empleos directos durante su fase de mayor actividad.

En el caso de la comuna de Valparaíso, el cronograma contempla iniciar durante el segundo semestre de 2026 la licitación para la concesión del Terminal 2, proyecto que busca duplicar la capacidad de transferencia de carga del puerto.

De igual forma, La Moneda tiene como objetivo comenzar el diseño de ingeniería para un muelle exclusivo para cruceros, con el objetivo de consolidar a la ciudad patrimonial como el principal puerto base de pasajeros del Pacífico sur.

En materia logística, el plan considera implementar plataformas digitales de "puerto inteligente" para reducir en un 30% los tiempos de espera de camiones en los accesos a San Antonio y Valparaíso, además de fortalecer el transporte ferroviario de carga mediante coordinación con EFE (Empresa de Ferrocarriles del Estado).

A ello se agrega la instalación de nuevos sistemas de escaneo de alta energía y tecnologías de inteligencia artificial para reforzar la vigilancia portuaria y combatir el narcotráfico y el contrabando en los terminales marítimos de la región.

PROGRAMACIÓN 2026-2030

La planificación regional proyectada por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso para el periodo 2026- 2030 considera como ejes prioritarios la reactivación económica, la seguridad hídrica y el fortalecimiento de la seguridad pública, con foco en infraestructura estratégica y desarrollo territorial.

En materia de consolidación del eje portuario nacional, la meta del Gobierno es finalmente lograr la ampliación de la capacidad portuaria y transformar a la región en la principal red estratégica de infraestructura portuaria - terrestre del Cono Sur.

Dentro de las acciones relevantes, el Puerto Exterior de San Antonio contempla una inversión de 4.450 millones de dólares, incluyendo USD 2.500 millones aportados por el sector privado, vía concesiones. Según las proyecciones oficiales, una vez completadas sus cuatro etapas, el recinto podría movilizar hasta seis millones de contenedores anuales, equivalentes a cerca de 60 millones de toneladas por año.

La planificación también busca viabilizar política y ambientalmente el denominado Modelo de Operación 2030 para el puerto de Valparaíso, maximizando la eficiencia operativa y duplicando la capacidad de transferencia de carga; además de un tren de carga y pasajeros que consolide la conexión ferroviaria eficiente entre los puertos y la región Metropolitana, reduciendo el tráfico de carga pesada por las carreteras.

BLINDAJE TERRITORIAL

La programación de largo plazo incorpora un cambio de enfoque en materia de seguridad, transitando desde una lógica reactiva hacia un modelo preventivo basado en tecnología. Entre las iniciativas destaca la creación de un Centro Regional de Inteligencia destinado a conectar sistemas de vigilancia de las 38 comunas de la región mediante análisis de datos en tiempo real.

Según explica el Gobierno, el objetivo es anticipar delitos complejos, fortalecer la persecución del narcotráfico y reducir los índices de victimización.

En ese sentido, la estrategia contempla operativos intensivos denominados «Rondas Impacto» en sectores con alta incidencia delictiva y comercio informal.

Asimismo, se vincula la política de seguridad con programas habitacionales destinados a disminuir zonas de alta vulnerabilidad mediante urbanización o relocalización hacia barrios consolidados.

HOSPITALES Y LISTAS DE ESPERA

La salud aparece como otra de las áreas prioritarias para el período 2026-2030.

En este ítem, el Gobierno de José Antonio Kast propone conformar un equipo liderado por la Seremi de Salud para estructurar una cartera de inversiones a diez años que permita dar continuidad a proyectos hospitalarios estratégicos.

Entre ellos figuran el Hospital de Alta Complejidad para la Provincia de Petorca, en La Ligua; la normalización del Hospital San Camilo, en San Felipe; la Red de Hospitales de Marga Marga y Quillota-Petorca; la segunda fase del equipamiento oncológico regional; y la reposición del Hospital de Casablanca.

De igual forma, la reducción de listas de espera fue definida como la principal prioridad de gestión en salud, mediante metas de productividad y la incorporación de tecnologías digitales.

También se plantea fortalecer los acuerdos entre Fonasa y el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio para asegurar estabilidad financiera y mejorar la planificación hospitalaria.

DESCENTRALIZACIÓN Y REACTIVACIÓN

En materia institucional, el Gobierno busca impulsar una mayor descentralización mediante el traspaso de competencias desde el nivel central hacia la región, particularmente en infraestructura y transporte.

La planificación también establece como prioridad acelerar la ejecución de proyectos que históricamente han enfrentado diversos retrasos administrativos.

En el ámbito económico, el objetivo del Gobierno es reposicionar a Valparaíso como un destino atractivo para la inversión. En ese sentido, la estrategia se resume en una agenda de "menos anuncios y más obras", enfocada en concretar iniciativas ya comprometidas financiera y técnicamente.

Además, se contempla utilizar instrumentos como el Fondo Regional de Productividad y Desarrollo para fortalecer la competitividad regional y apoyar sectores considerados estratégicos, como el turismo y la industria.

Finalmente, el Gobierno plantea integrar medidas de reactivación económica dentro de los procesos de reconstrucción, buscando que la recuperación tras emergencias contribuya también al fortalecimiento de los ingresos y la actividad de emprendedores locales.

Con una inversión inicial superior a los $2,68 billones y una planificación que se extiende hasta el año 2030, la administración del Presidente José Antonio Kast fijó para la región de Valparaíso una hoja de ruta centrada en seguridad, reconstrucción, agua, puertos, salud y crecimiento económico, áreas que concentrarán buena parte de la ejecución regional durante los próximos cuatro años.

PURANOTICIA