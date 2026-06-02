Can antidrogas que mordió a Vicealmirante de la Armada en Valparaíso fue separado de sus funciones para un reentrenamiento

El bullado incidente protocolar ocurrido en la región de Valparaíso sumó un nuevo capítulo. La Armada de Chile confirmó que decidió apartar temporalmente de sus funciones al Pastor Belga Malinois que, en plena ceremonia de graduación de canes detectores de drogas, rompió la rigurosidad del acto y mordió el bolsillo del pantalón de un Vicealmirante.

El hecho, que inicialmente fue tomado con sorpresa y se viralizó rápidamente en redes sociales como un divertido blooper, obligó a la institución naval a romper el silencio para aclarar el estado del animal y las medidas adoptadas.

Según informaron desde la Armada, el ejemplar reaccionó de manera inesperada debido a "un cuadro de alta estimulación provocado por el entorno y la cantidad de personas presentes en la demostración".

Debido a esto, el can fue retirado de sus labores habituales de forma preventiva. Con el fin de evaluar su comportamiento, la institución detalló que el animal iniciará "un proceso de reentrenamiento y observación, el que será supervisado por personal especializado".

Frente a las dudas que dejó el video sobre el comportamiento del Pastor Belga, la Armada fue enfática en precisar que estos animales son preparados exclusivamente para la detección de sustancias ilícitas y explosivos mediante técnicas de marcaje, por lo que "no reciben instrucción para agredir personas".

Finalmente, las autoridades navales llevaron tranquilidad respecto al bienestar del can, asegurando que "se encuentra en buenas condiciones y que continuará siendo evaluado antes de retomar sus funciones" oficiales junto a la Policía Marítima.

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