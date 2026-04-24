Segundo robo en 24 horas golpea a la diputada Sofía González: sustraen en Hijuelas computador con información fiscal

Un segundo hecho delictual en menos de 24 horas vuelve a afectar al entorno de la diputada del Partido Comunista (PC) por el Distrito 6 de la región de Valparaíso, Sofía González Cortés, luego que se denunciara el hurto de un computador portátil con información fiscal desde el vehículo de uno de sus asesores parlamentarios.

Según información a la que accedió Puranoticia.cl, el hecho quedó al descubierto cuando el asesor acudió a denunciar lo ocurrido, dando cuenta de que el ilícito se habría gestado el miércoles 22 de abril, a eso de las 19:20 horas, en el servicentro Copec ubicado en la ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 103, en la comuna de Hijuelas.

En ese lugar, el afectado dejó estacionado su vehículo particular con las puertas y ventanas cerradas, mientras ingresaba a los servicios higiénicos del recinto.

Posteriormente, se trasladó hasta una multitienda ubicada en el Open Mall Calera y, al momento de guardar un producto en el portamaletas, advirtió la sustracción de su computador portátil, el cual contenía información fiscal correspondiente al Gobierno del exPresidente Gabriel Boric, además de otras especies personales.

Cabe recordar que entre marzo de 2022 y noviembre de 2024, Sofía González se desempeñó como Delegada Presidencial Regional de Valparaíso, por lo que resulta muy probable que aquella información fiscal justamente tenga que ver con dicha labor.

De acuerdo a los antecedentes a los que pudo acceder este medio, desconocidos habrían accedido al maletero utilizando un inhibidor de señal para vulnerar el sistema de cierre del vehículo, por lo que no provocó daños visibles.

El avalúo de las especies sustraídas alcanza los 3 millones 700 mil pesos.

Cabe recordar que este hecho se suma a otro robo que afectó recientemente a la misma diputada Sofía González, esta vez desde los estacionamientos del hotel Cap Ducal, en la avenida La Marina de Viña del Mar, hecho que también afectó a la diputada Lorena Fries (FA) y al diputado Jaime Mulet (FRVS), configurando de esta manera un escenario de reiteración delictual en un corto periodo de tiempo en la región costera e interior.

PURANOTICIA