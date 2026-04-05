Seguidilla de sismos entre regiones de Valparaíso y O’Higgins: 20 movimientos de baja profundidad en solo horas

Durante la noche de este sábado y madrugada de este domingo más de una veintena de temblores fueron registrados por el Centro Sismológico Nacional. Los movimientos comenzaron a las 22 horas y hasta las 7 de la mañana de este domingo ya se contaban al menos 24 movimientos.

Los movimientos telúricos comparten una característica: todos se originaron a menos de 30 kilómetros de profundidad, lo que explica que, pese a su baja magnitud, algunos hayan sido percibidos por la población.

SISMOS EN REGIÓN DE VALPARAÍSO

El primero se registra a las 01:13 horas, del nuevo horario, con una magnitud de 2,9 grados. Luego se repite un segundo dos minutos más tarde y un tercero con magnitud de 3,1 se registra solo un minuto después.

Las horas exactas de los movimientos son a las 01:18, 01:29, 02:02, 02:20, 03:21, 03:27, 04:59 y un último a las 06:49.

Los epicentros de estos sismos están todos ubicados en el sector de El Tabo.

SISMOS EN REGIÓN DE O`HIGGINS

Por su parte en el sector de Navidad en la Región de O`Higgins otros doce sismos se registraron entre las 22:43 del sábado y las 03:43 del domingo.

Los registros más relevantes se registraron a las 22:58 con un sismo de 4,1 grados, luego a las 23:32 de 4,2 grados, para finalizar con el último de 3,5 grados ya en la madrugada del domingo.

EL RECUERDO DEL TERREMOTO DE 1985

Quienes habitan en la zona de Navidad, El Tabo, San Antonio, Algarrobo recuerdan que días antes del gran terremoto del 3 de marzo de 1985 una seguidilla de sismos justamente antecedieron al movimiento más fuerte.

A partir del 21 de febrero, es decir once días antes, se comenzó a registrar actividad sísmica en lo que sería la zona epicentral del sismo principal. En ese día, un sismo M5.7 (Mw) desencadena una secuencia de más de 360 precursores con magnitud superior a 3.0. Muchos de estos sismos fueron perceptibles por la población aledaña durante los 11 días previos a la ocurrencia del sismo principal aquel 3 de marzo, algo que esta seguidilla de sismos recordó a los habitantes de aquella zona donde limitan la Región de Valparaíso con la de O`Higgins.

PURANOTICIA