Sectores de los cerros Barón, Larraín y Alegre se verán beneficiados con importantes mejoras en la movilidad y seguridad peatonal

El Concejo Municipal de Valparaíso aprobó la propuesta de adjudicación del proyecto sobre reparaciones de emergencia viales en calle Eloy Alfaro, además de las obras complementarias en escalera Galileo y voladizo calle Dos, iniciativa que contempla tres intervenciones en distintos puntos de la Ciudad Puerto con el objetivo de mejorar la movilidad peatonal y la seguridad en espacios públicos.

Con una inversión municipal de $109.772.609, las obras estarán a cargo de la Empresa Constructora Alto Vial Ltda. y beneficiarán a más de 3.000 vecinos de los cerros Barón, Larraín y Alegre Alto.

El proyecto considera una reparación de acera en calle Eloy Alfaro, la implementación de medidas de contención en la escalera y pasaje Galileo, y la rehabilitación estructural del voladizo de calle Dos. El plazo máximo de ejecución será de 180 días corridos a partir del acta de entrega de terreno.

El proyecto, que aúna tres ejecuciones, busca mejorar la calidad de vida de las porteñas y porteñas de estos barrios que concentran miles de habitantes.

En el caso de calle Eloy Alfaro, más conocida como “La Palma” (cerro Larraín), se realizará la reparación del pavimento de hormigón en el costado sur, actualmente con deterioro y asentamientos que dificultan el tránsito peatonal.

En la escalera y pasaje Galileo (cerro Barón), se instalarán canaletas de hormigón, sumideros y un murete de contención para evitar deslizamientos y mejorar el drenaje.

Finalmente, en el voladizo de calle Dos (cerro Alegre Alto), se realizará la rehabilitación estructural mediante escuadras metálicas, reposición de pavimentos y barandas, además de nuevas medidas para impedir el estacionamiento de vehículos sobre la estructura.

La alcaldesa Camila Nieto explicó que “estamos poniendo el foco en los cerros de Valparaíso. Estas tres obras forman parte de un plan integral de recuperación vial impulsado por nuestra administración, que busca no solo reparar, sino también prevenir riesgos estructurales y fortalecer la movilidad en sectores de alta pendiente. En esta línea, este tipo de proyectos reflejan nuestro compromiso con la mejora de la infraestructura pública, priorizando la seguridad en la movilidad peatonal de las y los porteños, ya que son intervenciones que nacen desde el territorio y responden a necesidades concretas de nuestros cerros".

Mariela Marcos, vecina y secretaria de la junta de vecinos N°9 “Nuevos Horizontes” de cerro Larraín, destacó que "es una gran noticia saber que fue aprobada la subida Eloy Alfaro. Para los vecinos del sector, después de una espera de 10 años de mucho gestionar, este sueño está siendo realidad. Esperamos que las obras comiencen como está estipulado. Agradecemos todas las instancias de trabajo que la Junta de Vecinos y SECPLA han tenido para poder llevar a cabo este gran proyecto”.

La ejecución de estas obras permitirá avanzar hacia un Valparaíso más seguro, accesible y conectado, mejorando significativamente la calidad de vida de las familias porteñas en los cerros.

