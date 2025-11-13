Sectores alejados de Calle Larga, Los Andes, Rinconada y San Esteban tendrán transporte gratuito durante el día de elecciones

En el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias que se desarrollarán este domingo 16 de noviembre en todo el país, la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes aseguró transporte gratuito para los sectores más alejados de las comunas de Calle Larga, Los Andes, Rinconada y San Esteban.

La iniciativa contempla un total de 20 recorridos especiales de buses, con el objetivo de generar las condiciones necesarias para que vecinas y vecinos puedan ejercer su derecho a sufragio en tan importantes comicios.

Esta gestión se realizó en coordinación directa con la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la región de Valparaíso, garantizando las condiciones que permitan una alta participación ciudadana en el proceso electoral a lo largo del país.

En detalle, se implementarán ocho recorridos en Calle Larga, cuatro en Los Andes, cuatro en Rinconada y cuatro en San Esteban, abarcando los sectores rurales y de mayor distancia con respecto a los locales de votación.

“Una de las misiones importantes que tenemos como Delegación y como Ministerio del Interior, es asegurar el transporte de todos las vecinas y vecinos de los sectores alejados y de sectores rurales, que tenemos mucho en nuestra provincia. Eso está ya asegurado con distintos transportes desde sectores alejados, como por ejemplo, Campos de Ahumada, de Camino Internacional, de San Vicente o de Mina Caracoles. Por eso los llamo a informarse a cada uno de los vecinos. Lo hemos comunicado a los distintos municipios, para que nos ayuden a compartirlo a través de sus redes sociales”, señaló el delegado Aravena.

Con esta medida, la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la democracia, la participación ciudadana y la equidad territorial, asegurando que todas las personas tengan las mismas oportunidades para ejercer su derecho al voto.

SERVICIOS POR COMUNA

Calle Larga

Alto del Puerto- Calle Larga

La Caldera- Calle Larga

Los Rosales- Calle Larga

Santa Ana- Calle Larga

Paso Basaure- Alto del Puerto

La Palma- Calle Castro

Los Rosales- La Pampilla

Pascual Baburriza- La Pampilla

Los Andes

Coquimbito- Los Andes

Río Blanco- Los Andes

Los Espinos- Los Andes

La Tordilla- Los Andes

Rinconada

Mina Caracoles- Rinconada

El Bolsón- Rinconada

Quebrada Seca- Rinconada

Los Villares- Rinconada

San Esteban

Foncea- Centro San Esteban

Los Espinos- Centro San Esteban La Canabina- San Esteban

Calle Roma- San Esteban

