SEBV de Carabineros recupera cinco vehículos y detienen a cuatro personas por receptación en Valparaíso y Viña del Mar

Cinco vehículos fueron recuperados y cuatro personas detenidas por funcionarios de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros, en el marco de distintos procedimientos desarrollados en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar.

Uno de los operativos se concretó en la localidad de Laguna Verde, donde personal especializado fiscalizó una desarmaduría y encontró un automóvil Chevrolet Spark que mantenía un encargo vigente por robo desde febrero de 2025.

Por este hecho fue detenido un hombre de 38 años, quien registra antecedentes policiales y quedó a disposición del Ministerio Público.

Posteriormente, en el sector de Miraflores Alto, en Viña del Mar, funcionarios realizaron diligencias investigativas que permitieron detectar un inmueble donde se encontraban varios vehículos con irregularidades en sus elementos identificatorios.

En este procedimiento fueron recuperados un Peugeot 3008, una camioneta Kia Frontier y una Hyundai Porter, además de placas patentes, documentación, una placa metálica identificatoria y dos teléfonos celulares.

Tres hombres fueron detenidos en el lugar, todos con antecedentes policiales. De ellos, dos pasaron a control de detención, mientras que el tercero quedó apercibido.

Finalmente, en el cerro Rodelillo, en Valparaíso, personal de la SEBV ubicó un Ford Territory que mantenía un encargo vigente por robo desde septiembre de 2025. En este caso se realizaron las diligencias instruidas por el fiscal de turno.

Los antecedentes de los tres procedimientos fueron remitidos al Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes.

PURANOTICIA