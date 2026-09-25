Rescatan a 11 perros que vivían en deplorables condiciones en vivienda de Viña del Mar

El Municipio de Viña del Mar, a través de la sección de Medio Ambiente, realizó un nuevo operativo de rescate animal en una vivienda ubicada en la calle Talca de Nueva Aurora, para retirar 11 perros que se encontraban en deplorables condiciones.

Tras recoger los antecedentes del caso, el Municipio activó de inmediato una coordinación con Carabineros, junta de vecinos, propietarios y equipos municipales, constatando la presencia de 17 perros que vivían en una situación deficiente de habitabilidad, resguardo e higiene, agravadas por el riesgo estructural del recinto.

La alcaldesa Macarena Ripamonti señaló que “es muy satisfactorio cuando logramos brindar cuidado y rescatar a perros que han estado en malas condiciones, entregándoles la atención veterinaria que necesitan y logrando mejorar concretamente su calidad de vida”.

De igual forma, destacó que “este es un trabajo coordinado con las agrupaciones animalistas y los propios vecinos, quienes cumplen un rol fundamental al alertarnos sobre situaciones que requieren atención en los distintos barrios de la ciudad”.

También detalló que “durante el año hemos desarrollado diversos operativos y la instrucción es seguir reforzando este tipo de medidas, potenciando la tenencia responsable y, al mismo tiempo, resguardando y entregando protección a los animales que lo necesitan”.

El procedimiento tuvo como objetivo garantizar el bienestar animal y la seguridad de la comunidad frente a un complejo escenario de desalojo, por lo que se realizó una denuncia por abandono.

El Municipio mantuvo un monitoreo constante del proceso judicial, ya que, ante el incumplimiento de los plazos legales por parte del tutor, existía el riesgo de que 11 canes que permanecían en el lugar quedaran deambulando en la vía pública.

Por ello, la sección de Medio Ambiente coordinó una rápida estrategia de contingencia junto a la dirección de Asesoría Jurídica, departamento de Desarrollo Vecinal, Seguridad Comunitaria, Fiscalización y el equipo veterinario municipal, lo que permitió asegurar una solución transitoria para proteger a los animales.

Es así que la Agrupación animalista «Black es por ti» trasladó a los 11 caninos hasta Santiago, en un operativo que unió el esfuerzo municipal, comunitario y de las organizaciones civiles.

PURANOTICIA