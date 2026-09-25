Detienen a dos pasajeros de bus con 6.400 cajetillas de cigarros de contrabando en Nogales

Dos hombres fueron detenidos por Carabineros tras ser sorprendidos transportando 6.400 cajetillas de cigarrillos de contrabando al interior de un bus interprovincial que circulaba por la ruta 5 Norte, en la comuna de Nogales.

El procedimiento se concretó durante un control vehicular realizado por funcionarios de la Tenencia Carreteras Hijuelas, en dirección al sur, cuando fiscalizaron un bus que cumplía el itinerario Calama-Santiago.

Durante la revisión de los maleteros del vehículo, los funcionarios encontraron seis maletas que contenían una gran cantidad de cigarrillos, por lo que se procedió a revisar la planilla de pasajeros para establecer a quiénes pertenecía el equipaje.

De esta manera, Carabineros logró determinar que las maletas estaban asociadas a dos hombres de 23 y 34 años, siendo este último un ciudadano extranjero que se encontraría en situación irregular en el país.

En total, fueron incautadas 6.400 cajetillas de cigarrillos, mientras que ambos sujetos quedaron detenidos por su presunta participación en el delito de contrabando y fueron puestos a disposición de la justicia para el respectivo control de detención.

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