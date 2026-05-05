¿Se profundiza el quiebre Poduje/Quiroz? Ministerio de Vivienda desconocía recorte de Hacienda a reconstrucción en Viña y Quilpué

Un nuevo foco de tensión se abrió al interior del Gobierno de José Antonio Kast luego de conocerse que el Ministerio de Hacienda envió a la Contraloría un decreto que ajusta recursos destinados a la reconstrucción tras el megaincendio en Viña del Mar y Quilpué, proceso liderado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

De acuerdo con antecedentes publicados por The Clinic, el recorte total ordenado a distintas carteras alcanza los $150.379 millones, de los cuales $17.581 millones corresponden al Fondo de Emergencia Transitorio (FET) para la reconstrucción tras la emergencia que le costó la vida a 138 personas en febrero de 2024.

La información se conoce a pocos días de que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, cuestionara públicamente las instrucciones del titular de Hacienda, Jorge Quiroz, marcando diferencias al interior del gabinete. “El Presidente Kast es mi único jefe” y “el ministro Quiroz es un ministro más”, sostuvo el arquitecto en esa oportunidad.

La polémica se instala de lleno nuevamente en el gabinete, pues se indicó que en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no estaban al tanto del envío del decreto a la Contraloría, lo que generó incomodidad en la cartera encabezada por Iván Poduje, pues golpea directamente uno de los ejes centrales que ha defendido el titular del Minvu: acelerar el proceso de reconstrucción en Viña del Mar y en Quilpué.

Tras la polémica, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, descartó que se trate de un recorte efectivo a la reconstrucción, señalando que "se ha instalado una polémica artificial sobre el Fondo de Emergencia Transitorio y la reconstrucción de los incendios”. Junto a ello, la autoridad de Gobierno recalcó que los recursos comprometidos se mantienen, pero su asignación depende del ritmo de ejecución.

“El presupuesto inicial del FET para 2026 ascendía a $502 mil millones. En el Gobierno anterior se hicieron ajustes de $300 mil millones y $100 mil millones, el 19 de febrero y 4 de marzo, respectivamente, debido al bajo nivel de ejecución. La razón es simple: los recursos públicos deben presupuestarse de acuerdo con la ejecución real. Durante el primer trimestre la subejecución fue tal que de los $502 mil millones originales, se ejecutaron apenas $11 mil millones, es decir, cerca de un 2%”, explicó a The Clinic.

En esa línea, Rodríguez también detalló que “atendido ese ritmo de ejecución, el decreto reciente ajusta el gasto esperado en $17.500 millones", precisando posteriormente que "esto no significa retirar recursos de la reconstrucción, sino sincerar la programación presupuestaria conforme al avance efectivo del gasto”.

En caso de que la ejecución aumente durante el año, se podrán reincorporar los recursos mediante nuevos decretos, tal como subrayó el Subsecretario. “Lo importante es que no habrá restricción de recursos para la reconstrucción de Valparaíso”, dijo.

Por último, la autoridad de Hacienda aseguró que "en ningún caso se abandona la reconstrucción de la Quinta Región. Estamos asegurando que los recursos estén disponibles cuando se ejecuten. El compromiso del Gobierno se mantiene intacto".

De esta manera, el envío del decreto a la Contraloría y la falta de coordinación interna dejan en evidencia un nuevo flanco en la gestión del proceso, justo cuando el avance de la reconstrucción sigue siendo uno de los temas más sensibles en la zona afectada.

PURANOTICIA