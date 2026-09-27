SAG inicia sumario tras detención de funcionaria por tráfico de cocaína a Rapa Nui

El Servicio Agrícola y Ganadero inició un sumario para aclarar los hechos y adoptar las medidas administrativas que correspondan, tras la detención de una funcionaria del SAG de Valparaíso por tráfico de cocaína a la isla de Rapa Nui.

En una declaración, el servicio manifestó su "máxima preocupación y su más absoluto rechazo frente a cualquier conducta que se aparte de los principios de probidad, integridad y responsabilidad que deben regir el ejercicio de la función pública".

"Asimismo, el SAG se ha puesto a entera disposición de las autoridades competentes para colaborar con la investigación y proporcionar los antecedentes que sean requeridos", añadió.

"El SAG reitera su compromiso con el estricto cumplimiento de la normativa, la transparencia y los más altos estándares de probidad en el desempeño de sus funciones, resguardando la confianza que la ciudadanía deposita en la labor institucional", cerró.

La detenida es una mujer de 34 años imputada por trasladar cocaína desde Santiago a Isla de Pascua. En su poder, la PDI encontró cerca de 500 gramos droga, avaluada en más de 50 millones de pesos. La mujer ocultaba la cocaína en su equipaje y sus vestimentas.

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