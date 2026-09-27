Histórica noche en Villa Alemana: mapping en la fachada del Teatro Pompeya recorrió sus 100 años de historia

Una verdadera fiesta al aire libre se vivió en Villa Alemana para celebrar los 100 años del Teatro Municipal Pompeya. Miles de personas llegaron hasta el centro de la comuna para ser parte de la Fiesta Centenaria, una jornada gratuita que durante toda la tarde reunió música, folclor, cultura y distintas expresiones artísticas, y que culminó con “Teatro Pompeya en Luces”, un espectáculo de mapping que transformó la histórica fachada del recinto en un gran escenario audiovisual.

La celebración comenzó a las 17 horas de este sábado con el Conjunto Folklórico Raíces, Mata Ki Te Rangi, Manush y Alicia y las Hormigas. También fueron parte OANI Teatro y Teatro Museo, además de la esperada participación de Federico Sánchez y Marcelo Comparini en un conversatorio abierto sobre la historia patrimonial y los principales edificios de la ciudad.

Pasadas las 22 horas, comenzó un espectacular show de luces, imágenes y sonido proyectado directamente sobre la fachada del Teatro Pompeya, donde se fue contando la historia del recinto y algunos de sus hitos más importantes a lo largo de estos cien años. A través de este montaje, los asistentes pudieron recorrer de manera audiovisual distintos momentos de su trayectoria, como su inauguración, la llegada del cine, el terremoto, su adquisición municipal y la restauración, poniendo en valor su historia, su arquitectura y el lugar que ocupa en la memoria de generaciones de villalemaninos.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, destacó la masiva respuesta de la comunidad y señaló que “la gente está feliz. Hay miles de personas que están acá en el Paseo Latorre. Hace mucho tiempo que no se veía con tanta fuerza, con tanta energía. Hoy día la ciudad está dando las garantías para hacer este tipo de espectáculos y, sobre todo, en esta linda celebración del centenario del Teatro Municipal Pompeya. Estoy orgulloso de mi gente, de los funcionarios municipales y también de ser villalemanino, porque esta actividad nos llena el corazoncito de felicidad y gratitud”.

Uno de los aspectos más valorados por el público fue precisamente la posibilidad de conocer la historia del recinto de una manera distinta. Valeria Aspillaga comentó que “me pareció muy bien organizado, muy bonito, además que contó la historia. Creo que rescató los momentos más importantes, como la construcción, también la declaratoria, y sobre todo rescatar el teatro me parece fundamental. Yo tengo más de 50 años, llamé por teléfono al teatro, vine a ver películas al teatro, entonces forma parte de la historia de las personas que somos de Villa Alemana”.

Una impresión similar tuvo Sebastián Carrasco, quien calificó la jornada como “maravillosa” y destacó tanto el mapping como el contenido histórico de la celebración. “Tanta gente, tanta obra, tanto musical nuevo, grupos de Villa Alemana, el mapping, la luz, la historia. Espectacular la historia, Marcelo Comparini y Federico Sánchez. Que la Municipalidad de Villa Alemana siga con estas actividades, porque lo está haciendo muy bien”, expresó.

La actividad también puso en valor la necesidad de acercar la cultura a las nuevas generaciones. Ángelo Tortela, quien asistió junto a Estefano Tortela, valoró que se generen este tipo de espacios porque “hace falta tanta cultura y también integrar a las personas más jóvenes para que la conozcan. Es súper importante que haya estos espacios para que la juventud se acerque a la comunidad y también a la cultura en general”. En la misma línea, Cata Fierro, estudiante de Educación Parvularia, destacó el componente educativo de la jornada: “Me gustó poder aprender, porque todo esto también me sirve para después enseñar. Uno nunca deja de aprender”.

El encargado del Departamento de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad de Villa Alemana, Marcos Muñoz, mencionó que la jornada fue posible también gracias al financiamiento del FNDR 8% Cultura del Gobierno Regional y valoró especialmente la reacción del público frente al mapping. “No sé cómo describir realmente las sensaciones que me provocó y que le provocó a los vecinos. Hubo muchas exclamaciones de asombro; escuché a personas decir que se habían llegado a emocionar hasta las lágrimas. Me pone muy contento eso”, sostuvo.

Las celebraciones por el centenario del Pompeya continuarán con nuevas iniciativas culturales, entre ellas visitas guiadas y teatralizadas al histórico recinto, obras de teatro y un concierto de Valentín Trujillo programado para el 21 de octubre, extendiendo durante las próximas semanas la conmemoración de uno de los principales símbolos patrimoniales y culturales de Villa Alemana.

PURANOTICIA