Rotura de matriz provoca colapso vial y daños a microbús en sector Belloto de Quilpué

Una rotura de matriz de agua se produjo la tarde de este martes en un sector de El Belloto en la comuna de Quilpué.

En específicio, la emergencia se registró en la intersección de calle Baden Powell con avenida Freire.

Trabajadores se encuentran realizando labores de emergencia por esta situación que provocó colapso, debido a la importante acumulación y escurrimiento de agua en la vía pública.

El agua afectó el tránsito vehicular en el sector y causó daños en un microbús, el cual sufrió la rotura de algunos vidrios.

Debido a la emergencia se recomendó a los conductores circular con precaución y optar por utilizar rutas alternativas.

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(Imagen: @el_Gonzalo_)

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