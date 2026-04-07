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Rotura de matriz provoca colapso vial y daños a microbús en sector Belloto de Quilpué

Rotura de matriz provoca colapso vial y daños a microbús en sector Belloto de Quilpué

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Debido a la emergencia frente a los centros comerciales, se recomendó a los conductores circular con precaución y optar por rutas alternativas para desplazarse por la comuna.

Rotura de matriz provoca colapso vial y daños a microbús en sector Belloto de Quilpué
Martes 7 de abril de 2026 15:06
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Una rotura de matriz de agua se produjo la tarde de este martes en un sector de El Belloto en la comuna de Quilpué.

En específicio, la emergencia se registró en la intersección de calle Baden Powell con avenida Freire.

Trabajadores se encuentran realizando labores de emergencia por esta situación que provocó colapso, debido a la importante acumulación y escurrimiento de agua en la vía pública.

El agua afectó el tránsito vehicular en el sector y causó daños en un microbús, el cual sufrió la rotura de algunos vidrios.

Debido a la emergencia se recomendó a los conductores circular con precaución y optar por utilizar rutas alternativas.

VIDEO

(Imagen: @el_Gonzalo_)

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