Una antena satelital Starlink y envoltorios con sustancias ilícitas fueron encontrados al interior de una dependencia del Complejo Penitenciario de Valparaíso, luego que personal de Gendarmería detectara una intervención en uno de los gabinetes de la red húmeda del recinto.

El procedimiento se registró durante la jornada del jueves 19 de noviembre, cuando un funcionario que realizaba labores de vigilancia por los pasillos del módulo 110 advirtió que uno de estos compartimentos presentaba señales de haber sido manipulado.

Ante esta situación, se revisó el candado que aseguraba la estructura y, tras forzarlo, consiguió abrir el gabinete. Fue entonces cuando encontró una antena satelital de la marca Starlink, que permanecía inactiva, además de envoltorios con sustancias que aparentemente corresponderían a marihuana.

Estas labores permitieron detectar la presencia de estos dos elementos prohibidos al interior del establecimiento penitenciario ubicado en el cerro Playa Ancha.

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